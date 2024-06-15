Фердинанд считает, что «МЮ» нужно продать Магуайра, Антони, Эриксена и Санчо. Каземиро стоит оставить из-за опыта, а Шоу – потому что он один из лучших на своей позиции

Рио Фердинанд поделился мыслями о нынешнем составе «МЮ».

На вопрос Mail Sport, каких игроков следует оставить, а каких отпустить, бывший защитник манкунианцев сказал, что оставил бы , , Аарона Уан-Биссаку, , , Кобби Майну, , , , Мэйсона Маунта, , и Расмуса Хейлунда.

Фердинанд также хочет, чтобы остался из-за его «опыта» и Люк Шоу – так как он остается «одним из лучших левых защитников в мире» несмотря на свои проблемы с травмами.

Однако Рио считает, что клубу пора расстаться с , несмотря на недавний прогресс защитника. Он также считает, что и Кристиану Эриксену следует указать на дверь, а нужно начать все с чистого листа.

По поводу 45-летний специалист высказался неопределенно, сказав, что сначала ему нужно поговорить с нападающим.

«Нужно узнать, что у него на уме, чего он хочет добиться. Каковы были причины спада. Если я получу правильный ответ, я оставлю его, если мне не понравится то, что я услышу, я бы отпустил его», – сказал .

Другим игроком, по поводу которого он не смог дать четкого ответа, был Мэйсон Гринвуд, который в этом сезоне выступал ха « » на правах аренды.

«Мне тоже нужно поговорить с ним. Узнать, что у него на уме. Узнать обстановку в клубе. Я, вероятно, также пообщаюсь с группами болельщиков. Думаю, это действительно решение клуба, а не одного человека», – добавил Фердинанд.