Фердинанд считает, что «МЮ» нужно продать Магуайра, Антони, Эриксена и Санчо. Каземиро стоит оставить из-за опыта, а Шоу – потому что он один из лучших на своей позиции
Рио Фердинанд поделился мыслями о нынешнем составе «МЮ».
На вопрос Mail Sport, каких игроков следует оставить, а каких отпустить, бывший защитник манкунианцев сказал, что оставил бы Андре Онана, Диогу Далота, Аарона Уан-Биссаку, Виктора Линделефа, Лисандро Мартинеса, Кобби Майну, Скотта Мактоминея, Кристиана Эриксена, Бруну Фернандеша, Мэйсона Маунта, Алехандро Гарначо, Амада Диалло и Расмуса Хейлунда.
Фердинанд также хочет, чтобы остался Каземиро из-за его «опыта» и Люк Шоу – так как он остается «одним из лучших левых защитников в мире» несмотря на свои проблемы с травмами.
Однако Рио считает, что клубу пора расстаться с Харри Магуайром, несмотря на недавний прогресс защитника. Он также считает, что Антони и Кристиану Эриксену следует указать на дверь, а Джейдону Санчо нужно начать все с чистого листа.
По поводу Маркуса Рэшфорда 45-летний специалист высказался неопределенно, сказав, что сначала ему нужно поговорить с нападающим.
«Нужно узнать, что у него на уме, чего он хочет добиться. Каковы были причины спада. Если я получу правильный ответ, я оставлю его, если мне не понравится то, что я услышу, я бы отпустил его», – сказал Фердинанд.
Другим игроком, по поводу которого он не смог дать четкого ответа, был Мэйсон Гринвуд, который в этом сезоне выступал ха «Хетафе» на правах аренды.
«Мне тоже нужно поговорить с ним. Узнать, что у него на уме. Узнать обстановку в клубе. Я, вероятно, также пообщаюсь с группами болельщиков. Думаю, это действительно решение клуба, а не одного человека», – добавил Фердинанд.