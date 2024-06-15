Райт пообещал надеть ледерхозе, если Англия выйдет в финал Евро-2024. Это национальные кожаные штаны баварцев

Иан Райт заявил, что наденет ледерхозе, если Англия выйдет в финал Евро-2024.

На Евро-2024 англичане сыграют в группе C со сборными Сербии, Дании и Словении.

«Если Англия выйдет в финал, я надену ледерхозе», – написал экс-форвард сборной Англии.

Ледерхозе – это кожаные штаны, национальная одежда баварцев и тирольцев.

Они могут быть как короткие, так и до колен. Обычно носятся на кожаных подтяжках, перед штанов может быть довольно богато украшен вышивкой или тесьмой.

Фото: ru.wikipedia.org