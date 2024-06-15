Райт пообещал надеть ледерхозе, если Англия выйдет в финал Евро-2024. Это национальные кожаные штаны баварцев

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Иан Райт Евро-2024 стиль Футбол

Иан Райт заявил, что наденет ледерхозе, если Англия выйдет в финал Евро-2024.

На Евро-2024 англичане сыграют в группе C со сборными Сербии, Дании и Словении.

«Если Англия выйдет в финал, я надену ледерхозе», – написал экс-форвард сборной Англии

Ледерхозе – это кожаные штаны, национальная одежда баварцев и тирольцев.

Они могут быть как короткие, так и до колен. Обычно носятся на кожаных подтяжках, перед штанов может быть довольно богато украшен вышивкой или тесьмой.

Фото: ru.wikipedia.org

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7 комментариев
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А Газзаев обещал сбрить усы..но это уже совсем другая история
+32
-3
+29
Ответ Давид Agabekyan
Вы когда-нибудь собаку без усов видели? Вот и я не видел
не все собаки с усами, но каждый Газаев может лаять
+14
-2
+12
Ответ Alexander Prokofyev
А Газзаев обещал сбрить усы..но это уже совсем другая история
Вы когда-нибудь собаку без усов видели? Вот и я не видел
+12
-4
+8
Ледерхозе, как на фото пойдут Райту, как родные. По цвету не отличишь, где Райт, а где штаны.
+1
0
+1
Выходят англичане в финал, а там уже немцы в трахте...

https://ru.wikipedia.org/wiki/Трахт
+2
-2
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