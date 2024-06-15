Доннарумма, Броя, Кьеза, Митай, Жоржиньо и Джимшити выйдут в старте на игру Италия – Албания

Объявлены составы на матч Италия – Албания.

За команду в первой игре на выступят:

– вратарь: ;

– защита: , , Риккардо Калафьори, Федерико Димарко;

– полузащита: Жоржиньо, Николо Барелла, Давиде Фраттези, Лоренцо Пеллегрини, Федерико Кьеза;

– нападение: Джанлука Скамакка.

Силвиньо выпустит с первой минуты следующих футболистов:

– вратарь: Томас Стракоша;

– защита: Марио Митай, Арлинд Айети, Берат Джимшити, Эльсеид Хюсай;

– полузащита: Недим Байрами, Ульбер Рамадани, Кристьян Аслани;

– нападение: Ясир Асани, Таулянт Сефери, Армандо Броя.

Италия – Албания. Онлайн-трансляция начнется в 22:00