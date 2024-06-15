Доннарумма, Броя, Кьеза, Митай, Жоржиньо и Джимшити выйдут в старте на игру Италия – Албания

Теги Лучано Спаллетти Силвиньо Сборная Италии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Арлинд Айети Жоржиньо Берат Джимшити Эльсеид Хюсай Томас Стракоша Федерико Димарко Лоренцо Пеллегрини Николо Барелла Таулянт Сефери Джанлука Скамакка Джанлуиджи Доннарумма Ясир Асани Ульбер Рамадани Федерико Кьеза Давиде Фраттези Алессандро Бастони Недим Байрами Джованни Ди Лоренцо Риккардо Калафьори Армандо Броя Марио Митай Кристьян Аслани Футбол

Объявлены составы на матч Италия – Албания.

За команду Лучано Спаллетти в первой игре на Евро-2024 выступят:

вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

защита: Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Федерико Димарко;

полузащита: Жоржиньо, Николо Барелла, Давиде Фраттези, Лоренцо Пеллегрини, Федерико Кьеза;

нападение: Джанлука Скамакка.

Силвиньо выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Томас Стракоша;

защита: Марио Митай, Арлинд Айети, Берат Джимшити, Эльсеид Хюсай;

полузащита: Недим Байрами, Ульбер Рамадани, Кристьян Аслани;

нападение: Ясир Асани, Таулянт Сефери, Армандо Броя.

Италия – Албания. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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9 комментариев
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Ответ Диандерталец
Никого не знаю из Албании, кроме Стракоши. А в Италии известны мне вратарь, Кьеза, Пеллегрини, Ди Лоренцо, Жоржиньо, Димарко, Барилла, Димарко. Значит буду болеть за них.
Как так? У албанцев приличный состав. Аслани из Интера, Джимшити партнер Миранчука по Аталанте, Хюсай тоже давно пылит в сериале на приличном уровне. Байрами и Рамадани тоже серия А. Это всё игроки основных составов. Митай из Локо, Даку из Рубина, наши албанцы из РПЛ. Я думаю слышал о них.
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Форца Италия!
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Сафонов должен быть основным вратарём в ПСЖ 😁
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Симулянт Тауфери
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С детства за Албанию!
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давненько не видел пару левоногих центральных защитников
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Надо было Удоги выставлять вместо косого Димарки.
Бароло с Фраттези в центре оч интересно посмотреть у Спалетти. У Индзаги они не химичили.
Шанс на реабилитацию себя как топа для Кезы.
Ну и как всегда жду красоту от Скамы.
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