Доннарумма, Броя, Кьеза, Митай, Жоржиньо и Джимшити выйдут в старте на игру Италия – Албания
Объявлены составы на матч Италия – Албания.
За команду Лучано Спаллетти в первой игре на Евро-2024 выступят:
– вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;
– защита: Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Федерико Димарко;
– полузащита: Жоржиньо, Николо Барелла, Давиде Фраттези, Лоренцо Пеллегрини, Федерико Кьеза;
– нападение: Джанлука Скамакка.
Силвиньо выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Томас Стракоша;
– защита: Марио Митай, Арлинд Айети, Берат Джимшити, Эльсеид Хюсай;
– полузащита: Недим Байрами, Ульбер Рамадани, Кристьян Аслани;
– нападение: Ясир Асани, Таулянт Сефери, Армандо Броя.
Бароло с Фраттези в центре оч интересно посмотреть у Спалетти. У Индзаги они не химичили.
Шанс на реабилитацию себя как топа для Кезы.
Ну и как всегда жду красоту от Скамы.