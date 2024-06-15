Шмурнов о Сафонове в «ПСЖ»: «Есть шанс стать первым вратарем в жесткой конкуренции. Матвей увереннее Доннаруммы играет ногами, на линии итальянец, наверное, лучше»
Александр Шмурнов сравнил Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.
Парижский клуб подписал вратаря «Краснодара» за 20 миллионов евро.
«Их сравнение доходит до смешного, они ведь в один день родились. Но Сафонов и Доннарумма очень разные вратари: Джанлуиджи довольно скверно играет ногами, а Луис Энрике, может быть, в отсутствие Мбаппе будет ставить игру, в которой важно начинать от вратаря.
«ПСЖ» и без того играл от вратаря, но не всегда, потому что на Доннарумму не надеялись после нескольких «привозов». Матвей играет ногами гораздо увереннее. На линии огромный Доннарумма, наверное, лучше, но у Сафонова тоже есть свои плюсы.
Это вратари похожего класса и разного стиля. Но предсказать невозможно. Это не Нойер с его запасным, когда все понятно: запасной есть запасной. А здесь у Матвея есть шанс стать первым вратарем в жесткой конкуренции», – сказал комментатор Александр Шмурнов.
Из какого дна его достали, а главное зачем!
Мотя в днищенском чемпионате привозит
Какая там игра ногами? Где он потом пожарит?
Объективно Сафонов слабее и будет лавку полировать, а потом в Газпром уедет
Был вратарь в Локомотиве Руслан Нигматуллин и в лучший свой год играл не хуже Сафонова(тоже не умел играть ногами). Его забрала итальянская Верона в серию А .
Столько было написано в прессе. Гордость России и т,д. Так он полтора года был в Вероне и ни разу не вышел в основном составе. Разорвали контракт с ним и отправили в Россию