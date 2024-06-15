Шмурнов о Сафонове в «ПСЖ»: «Есть шанс стать первым вратарем в жесткой конкуренции. Матвей увереннее Доннаруммы играет ногами, на линии итальянец, наверное, лучше»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Александр Шмурнов Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

Александр Шмурнов сравнил Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.

Парижский клуб подписал вратаря «Краснодара» за 20 миллионов евро. 

«Их сравнение доходит до смешного, они ведь в один день родились. Но Сафонов и Доннарумма очень разные вратари: Джанлуиджи довольно скверно играет ногами, а Луис Энрике, может быть, в отсутствие Мбаппе будет ставить игру, в которой важно начинать от вратаря.

«ПСЖ» и без того играл от вратаря, но не всегда, потому что на Доннарумму не надеялись после нескольких «привозов». Матвей играет ногами гораздо увереннее. На линии огромный Доннарумма, наверное, лучше, но у Сафонова тоже есть свои плюсы.

Это вратари похожего класса и разного стиля. Но предсказать невозможно. Это не Нойер с его запасным, когда все понятно: запасной есть запасной. А здесь у Матвея есть шанс стать первым вратарем в жесткой конкуренции», – сказал комментатор Александр Шмурнов.

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9 комментариев
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Матвей вообще не умеет играть ногами, о чем речь?
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Стряхнули пыль, достали Шмурнова с полки(
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Он еще жив, этот моральный камертон?
Из какого дна его достали, а главное зачем!
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Опа, Шмурнов вернулся)
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видели мы, как Сафонов играл ногами против белорусов )))
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Ну как он сравнивает?

Мотя в днищенском чемпионате привозит

Какая там игра ногами? Где он потом пожарит?

Объективно Сафонов слабее и будет лавку полировать, а потом в Газпром уедет
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Обсуждения о Сафонове будет иметь смысл,когда он появится в составе. Это может произойти и через год.
Был вратарь в Локомотиве Руслан Нигматуллин и в лучший свой год играл не хуже Сафонова(тоже не умел играть ногами). Его забрала итальянская Верона в серию А .
Столько было написано в прессе. Гордость России и т,д. Так он полтора года был в Вероне и ни разу не вышел в основном составе. Разорвали контракт с ним и отправили в Россию
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Ответ sergey2022
Стряхнули пыль, достали Шмурнова с полки(
Так он и не пылится. Каналы всякие ведет
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Ответ Pucheslav
Так он и не пылится. Каналы всякие ведет
Всякие )))
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