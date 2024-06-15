Шмурнов о Сафонове в «ПСЖ»: «Есть шанс стать первым вратарем в жесткой конкуренции. Матвей увереннее Доннаруммы играет ногами, на линии итальянец, наверное, лучше»

Александр Шмурнов сравнил Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.

Парижский клуб подписал вратаря « » за 20 миллионов евро.

«Их сравнение доходит до смешного, они ведь в один день родились. Но Сафонов и Доннарумма очень разные вратари: довольно скверно играет ногами, а Луис Энрике, может быть, в отсутствие Мбаппе будет ставить игру, в которой важно начинать от вратаря.

« » и без того играл от вратаря, но не всегда, потому что на Доннарумму не надеялись после нескольких «привозов». Матвей играет ногами гораздо увереннее. На линии огромный Доннарумма, наверное, лучше, но у Сафонова тоже есть свои плюсы.

Это вратари похожего класса и разного стиля. Но предсказать невозможно. Это не Нойер с его запасным, когда все понятно: запасной есть запасной. А здесь у есть шанс стать первым вратарем в жесткой конкуренции», – сказал комментатор .