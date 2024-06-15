Ивич о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей всецело этого заслуживает. Предложения бы не было, если бы «Краснодар» финишировал 6-м или 7-м»

Владимир Ивич высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Парижский клуб подписал вратаря « » за 20 миллионов евро.

«Я очень счастлив за Матвея! Он всецело заслуживает перейти в хорошую команду Европы!

Не будем забывать, что прошлый сезон не был лучшим для него. Но, усердно работая с командой и тренером вратарей, он улучшил и себя, и команду. Уверен, что если бы «Краснодар» закончил сезон на 6‑м или 7‑м месте, никакого предложения от « » не поступило бы», – сказал бывший главный тренер «быков».