Ивич о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей всецело этого заслуживает. Предложения бы не было, если бы «Краснодар» финишировал 6-м или 7-м»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Владимир Ивич высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Парижский клуб подписал вратаря «Краснодара» за 20 миллионов евро. 

«Я очень счастлив за Матвея! Он всецело заслуживает перейти в хорошую команду Европы!

Не будем забывать, что прошлый сезон не был лучшим для него. Но, усердно работая с командой и тренером вратарей, он улучшил и себя, и команду. Уверен, что если бы «Краснодар» закончил сезон на 6‑м или 7‑м месте, никакого предложения от «ПСЖ» не поступило бы», – сказал бывший главный тренер «быков». 

3 комментария
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С физруком Мусаевым все можно ожидать в следующем сезоне😁
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За Матвеем наблюдали, думаю давно. ПСЖ не будет брать вратаря, который играл хорошо только один сезон. Видимо, все устраивает парижан, а Сафонов действительно хороший вратарь.
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