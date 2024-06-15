Дркушич заявил, что может прожить в Сочи на 55 тысяч рублей в месяц: «Квартиру снимает клуб, платить не нужно. Часто закупаюсь в «Магните» и «Пятерочке»

Теги премьер-лига Россия Сочи Ванья Дркушич деньги Футбол

Ванья Дркушич рассказал, какой суммы ему хватит для жизни в Сочи.

– Когда вы приходили в редакцию «РБ Спорт» и проходили детектор лжи, сказали, что можете прожить в Сочи на 55 тысяч рублей в месяц. Зачем соврали?

– Это действительно так! Квартиру снимает клуб, платить не нужно. Если у тебя есть определенная ответственность и ты понимаешь, что нужно уложиться в месяц в 55 тысяч, это реально.

Ты просто не будешь ходить в рестораны и оставлять там по 10-20 тысяч за раз. Ты пойдешь в «Магнит» или «Пятерочку», купишь продукты там и будешь готовить дома.

– Вы частый гость в «Магните» и «Пятерочке»?

– Вообще-то да. Мне очень нравится готовить, так что очень часто там закупаюсь, – сказал словенский защитник «Сочи». 

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну если не надо платить ипотеку, коммуналку, то на 55 в месяц у нас полстраны шиковать начнут
+56
-4
+52
Если не платить за аренду, то прожить там в соло на 55 тыщ реально.
+23
-1
+22
Дркушич: Пятерочка выручает
+18
-2
+16
Ответ Фан Рубина
Если не платить за аренду, то прожить там в соло на 55 тыщ реально.
Реально, если не посещать рестораны и прочие места для отдыха
Сочи очень дорогой город
+4
0
+4
55 к при том, что хату снимает клуб? на что он их тратит, на 2 кг шашлыка в день?
+4
0
+4
такое ощущение, что наши журналисты соревнуются друг с другом в том, кто тупее задаст вопрос)
+3
0
+3
Так если закупаться в Магните и Пятерочке и не платить за квартиру, то 55к в Сочи это прямо шик.
+2
0
+2
Европейцы в целом бережливые, словенцы особенно, под влиянием австрийцев.
+1
0
+1
Ответ Николай Ульянов
Прожить то можно, только это будет жизнь ради еды и дешёвых шмоток. жизнь без планов на жизнь, жизнь дождевого червя)
В РФ при соцопросах "средний доход" = люди, имеющие доход от 20 до 80 тысяч на члена семьи.
+1
0
+1
Пошью костюм с отливом и в Ялту!
+1
0
+1
Ответ Поцелуй Оздоева
Реально, если не посещать рестораны и прочие места для отдыха Сочи очень дорогой город
Разве что дорогая аренда и едальни и аттракционы именно для туристов. Есть места, где одному посидеть и поесть от пуза - 2 тыщи с хвостиком, если вдвоём с прожорливой тян, то пятёрка. Так что одному там 3-4 раза в месяц сходить поесть - реально без напряга. Если же пользоваться развлечениями для туристов, типа, на яхте покататься - да, придётся выбирать, либо то, либо то. Но, справедливости ради, это привлекательно первые месяца 3, потом примерно начинаешь жить, как местный. Много ли кто в своём родном городе часто ходит в дорогие места и на развлечения для туристов? )
+1
0
+1
молодчик!)
+1
0
+1
Ответ bevooch
В РФ при соцопросах "средний доход" = люди, имеющие доход от 20 до 80 тысяч на члена семьи.
Вот такое у нас понятие среднего дохода))
0
0
0
Конечно, готовить можно, но ведь лениво? Если только не тащишься от этого. Если живёшь без женщины, то проще заказать доставку, а самому телек сидеть смотреть
+1
-1
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Только не вздумай жениться. Жене твои 55 тыс. на косметику, салон красоты, тряпки, фитнесс, SPA и прочее на месяц нехватит.
Стандартная содержанка сейчас ожидает поддержку в размере 300-500 тысяч рублей в месяц.
0
0
0
Ответ molot p
55 к при том, что хату снимает клуб? на что он их тратит, на 2 кг шашлыка в день?
Шмоточки, машины.
0
0
0
Ответ Поцелуй Оздоева
Реально, если не посещать рестораны и прочие места для отдыха Сочи очень дорогой город
Даже в туристических районах есть вполне достойные и недорогие места, хоть их и становится всё меньше. А там, где местные живут, цены вполне нормальные.
0
0
0
Ответ Aleksey Yashin
Дркушич: Пятерочка выручает
Сейчас есть новая реклама: Пятерочка выпекает
0
0
0
Тележки и кошёлочки,
«А качество в Пятёрочке»
0
0
0
Для дополнительной экономии денежных средств рекомендовал бы книгу Поля Брэгга "Чудо голодания".
0
0
0
реально если больше ничего вообще не покупать
0
0
0
Если очень захотеть,то почему бы и нет. Когда ты один)
0
0
0
Прожить то можно, только это будет жизнь ради еды и дешёвых шмоток. жизнь без планов на жизнь, жизнь дождевого червя)
+2
-2
0
Если за жильё не платить, я легко могу прожить на 15,5 тыс руб. Тоже люблю готовить...)
0
0
0
Только не вздумай жениться. Жене твои 55 тыс. на косметику, салон красоты, тряпки, фитнесс, SPA и прочее на месяц нехватит.
0
0
0
Дркушич ближе к народу, чем вся госдума вместе с васильичем
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий