Дркушич заявил, что может прожить в Сочи на 55 тысяч рублей в месяц: «Квартиру снимает клуб, платить не нужно. Часто закупаюсь в «Магните» и «Пятерочке»

Ванья Дркушич рассказал, какой суммы ему хватит для жизни в Сочи.

– Когда вы приходили в редакцию «РБ Спорт» и проходили детектор лжи, сказали, что можете прожить в Сочи на 55 тысяч рублей в месяц. Зачем соврали?

– Это действительно так! Квартиру снимает клуб, платить не нужно. Если у тебя есть определенная ответственность и ты понимаешь, что нужно уложиться в месяц в 55 тысяч, это реально.

Ты просто не будешь ходить в рестораны и оставлять там по 10-20 тысяч за раз. Ты пойдешь в «Магнит» или «Пятерочку», купишь продукты там и будешь готовить дома.

– Вы частый гость в «Магните» и «Пятерочке»?

– Вообще-то да. Мне очень нравится готовить, так что очень часто там закупаюсь, – сказал словенский защитник « ».