Облак, Иличич, Шешко, Бийол и Дркушич – в заявке Словении на Евро-2024

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Сборная Словении представила окончательную заявку на Евро-2024.

Главный тренер Матьяж Кек включил в итоговый список 26 футболистов:

вратариЯн ОблакАтлетико»), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»);

защитники: Жан Карничник («Целе»), Миха Блажич («Лех»), Яка Бийол («Удинезе»), Эрик Янжа («Гурник» Забже), Петар Стоянович («Сампдория»), Ванья Дркушич («Сочи»), Давид Брекало («Орландо Сити»), Юре Балковец («Аланьяспор»);

полузащитники: Санди Ловрич («Удинезе»), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба – «Панатинаикос»), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба – «Штурм»), Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Нино Жугель («Буде-Глимт»), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава), Йосип Иличич («Марибор»);

нападающие: Ян Млакар («Пиза»), Жан Випотник («Бордо»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Жан Целар («Лугано»), Тими Элшник («Олимпия» Любляна).

В расширенную заявку также входили Матевж Видовшек («Олимпия» Любляна), Жан Залетел («Виборг»), Миха Зайц («Фенербахче») и Лука Захович («Погонь»).

Думали, Иличич закончил? Он едет на Евро! Без лишнего веса, с рекордом по ассистам

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9 комментариев
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Жан Залетел всё-таки не залетел в итоговую заявку(
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Зайца жалко!
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Даже одного хорвата взяли.
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Оставьте место для Дончича)
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Игроки ЛЛМ даже на Евро выступают. Вот он уровень
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Ответ Давид Agabekyan
Игроки ЛЛМ даже на Евро выступают. Вот он уровень
Ну так-то Дркушич защитник выше среднего по уровню РПЛ
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Ответ Кирилл Голивец
Ну так-то Дркушич защитник выше среднего по уровню РПЛ
И думаю после Евро точно уйдет на повышение
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
И думаю после Евро точно уйдет на повышение
На повышение из ФНЛ ?)
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Даже одного хорвата взяли.
Хорват в команде – символ удачи.
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