Облак, Иличич, Шешко, Бийол и Дркушич – в заявке Словении на Евро-2024

Сборная Словении представила окончательную заявку на Евро-2024.

Главный тренер Матьяж Кек включил в итоговый список 26 футболистов:

– вратари: (« »), ( ), Игор Векич (« »);

– защитники: Жан Карничник («Целе»), Миха Блажич («Лех»), Яка Бийол («Удинезе»), Эрик Янжа («Гурник» Забже), Петар Стоянович («Сампдория»), Ванья Дркушич («Сочи»), Давид Брекало («Орландо Сити»), Юре Балковец («Аланьяспор»);

– полузащитники: Санди Ловрич («Удинезе»), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба – «Панатинаикос»), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба – «Штурм»), Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Нино Жугель («Буде-Глимт»), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава), Йосип Иличич («Марибор»);

– нападающие: Ян Млакар («Пиза»), Жан Випотник («Бордо»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Жан Целар («Лугано»), Тими Элшник («Олимпия» Любляна).

В расширенную заявку также входили Матевж Видовшек («Олимпия» Любляна), Жан Залетел («Виборг»), Миха Зайц («Фенербахче») и Лука Захович («Погонь»).

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