Колосков о российских флагах на Евро-2024: «Это говорит о том, что в Европе верят в Россию и любят ее. У нас товарищей и друзей в мире гораздо больше, чем врагов»

Вячеслав Колосков прокомментировал появление российских флагов на Евро-2024.

Напомним, на матче открытия болельщики вывесили российские флаги. В первом тайме за воротами сборной Шотландии, игравшей с Германией на «Альянц Арене», были размещены два полотнища с белой, синей и красной полосами. На одном из них написано «Белгород».

«У нас очень много друзей в мире. Не одни враги же. Товарищей и друзей гораздо больше, чем врагов. Это приятно и удивительно.

Факт остается фактом – никто и ничего не боится. Все выражают свое отношение к происходящему в мире. Решили поддержать. В данном случае это говорит о том, что в Европе верят в Россию и любят ее. Это приятно», – сказал почетный президент РФС.