Колосков о российских флагах на Евро-2024: «Это говорит о том, что в Европе верят в Россию и любят ее. У нас товарищей и друзей в мире гораздо больше, чем врагов»

Теги премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Евро-2024 Политика Футбол

Вячеслав Колосков прокомментировал появление российских флагов на Евро-2024.

Напомним, на матче открытия Евро-2024 болельщики вывесили российские флаги. В первом тайме за воротами сборной Шотландии, игравшей с Германией на «Альянц Арене», были размещены два полотнища с белой, синей и красной полосами. На одном из них написано «Белгород».

«У нас очень много друзей в мире. Не одни враги же. Товарищей и друзей гораздо больше, чем врагов. Это приятно и удивительно.

Факт остается фактом – никто и ничего не боится. Все выражают свое отношение к происходящему в мире. Решили поддержать. В данном случае это говорит о том, что в Европе верят в Россию и любят ее. Это приятно», – сказал почетный президент РФС. 

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Уверен что российский флаг могли пронести только сербские болельщики.
В Германии тьма россиян живёт.
+9
-2
+7
А флаги лхбт по всему Миру о чём говорят...
Аналитик 👌
+8
-4
+4
а в чём проблема с нашими флагами? у меня знакомые, три семьи, поехали на евро. знаю ещё двух человек, которые брали билеты и на матч открытия в том числе. там много наших болельщиков, и они ессно с флагами нашими. мы ж члены уефа и флаг наш не запрещён. да и в германии россиян очень много. в чём подвох этих новостей про наш флаг на трибунах, непонятно.
+6
-4
+2
Это говорил только о том, что никакой русофобии нет, не стали выкидывать флаги.
Но не говорит о любви к России.
+2
-1
+1
Ответ Александр Александров
это говорит о том, что Россию проще любить находясь за её пределами
Вам-то откуда это знать? Может они в России живут и просто поехали смотреть чемпионат.
+3
-2
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Уверен что российский флаг могли пронести только сербские болельщики.
Необязательно.
В Германии полно выходцев из РФ😐
+2
-2
0
Ответ Dima Dima
а в чём проблема с нашими флагами? у меня знакомые, три семьи, поехали на евро. знаю ещё двух человек, которые брали билеты и на матч открытия в том числе. там много наших болельщиков, и они ессно с флагами нашими. мы ж члены уефа и флаг наш не запрещён. да и в германии россиян очень много. в чём подвох этих новостей про наш флаг на трибунах, непонятно.
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий