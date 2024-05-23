Депутат Роман Терюшков предложил показать Евро-2024 в РФ лишь в ряде регионов.

стартует 14 июня. « » не делал анонсов о предстоящих трансляциях чемпионата Европы.

– Как вы думаете, если в России впервые не покажут Евро, это вызовет взрыв негодования?

– Во избежание взрыва либерального негодования демонстрацию Евро-2024 можно допустить однократно на больших экранах в Новороссии, Белгородской и Курской областях, в Крыму и Севастополе.

Всем поклонникам европейского футбола дорога туда. Именно там, на месте, и станет все предельно ясно на счет их прав и обязательного всенародного уважения их выбора просмотра диковинок от «дорогих партнеров» в условиях вооруженного конфликта.

Интересоваться и пропагандировать спортивные забавы недружественных стран открыто проявляющих русофобию, обеспечивающих поставки смертельного оружия с целью убийства наших мирных граждан, иначе как цинизмом и лицемерием не назовешь, – заявил Терюшков.