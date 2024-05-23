Терюшков о показе Евро-2024: «Пропагандировать забавы недружественных стран – цинизм и лицемерие. Можно допустить на экранах в Новороссии, Крыму, Белгородской и Курской областях»

Теги премьер-лига Россия телевидение Государственная дума Политика Роман Терюшков Матч ТВ Евро-2024 Футбол

Депутат Роман Терюшков предложил показать Евро-2024 в РФ лишь в ряде регионов.

Евро-2024 стартует 14 июня. «Матч ТВ» не делал анонсов о предстоящих трансляциях чемпионата Европы.

– Как вы думаете, если в России впервые не покажут Евро, это вызовет взрыв негодования?

– Во избежание взрыва либерального негодования демонстрацию Евро-2024 можно допустить однократно на больших экранах в Новороссии, Белгородской и Курской областях, в Крыму и Севастополе.

Всем поклонникам европейского футбола дорога туда. Именно там, на месте, и станет все предельно ясно на счет их прав и обязательного всенародного уважения их выбора просмотра диковинок от «дорогих партнеров» в условиях вооруженного конфликта.

Интересоваться и пропагандировать спортивные забавы недружественных стран открыто проявляющих русофобию, обеспечивающих поставки смертельного оружия с целью убийства наших мирных граждан, иначе как цинизмом и лицемерием не назовешь, – заявил Терюшков.

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56 комментариев
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Отдыхать и покупать недвижимость, а тем более лечиться депутатам вместо недружественных стран тоже лишь в Новороссии, Крыму, Белгородской и Курской областях.
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Давно этого пидераста не постили однако
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Дичь полная
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А всякие генералы из минобороны, отдыхающие на лазурном берегу во франции, не обеспечивали поставки того самого смертельного оружия путем вывоза капитала? 😃
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Сказал Терюшков стоя в костюме от Большевички, по телефону на процессоре Байкал
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А не проще его самого туда отправить? И спокойно показывать хороший футбол.
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опять появился в новостях этот упырь
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Лицемер, что-то молчит про хоккейный ЧМ, ой забыл его главарь смотрит.
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Дорогой, как же мы по тебе скучали! (Нет).
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Можно ещё сажать за просмотр Евро.)Товарищ Сталин в гробу ворочается...:))
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Эй депутат, ты на какой машине ездишь, в чьëм костюме ходишь, у тебя дома всё made in раша?
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Ну давай теперь скажи, что хоккеисты играющие в нхл, играют за поди ГЛАВНОГО врага России Матушки и обязаны вернуться на Родину, иначе инагенты сразу! Тоже самое и бойцы UFC, теннисисты.....
P.S. что ни так с этими думскими деятелями?
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Ответ UNAFFECTED
Давно этого пидераста не постили однако
Химки же вроде вышли
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Ответ Александр Александров
по-другому депутат
Не хотел так грубо говорить
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Почему бы Думу РФ не перенести в какое-нибудь из этих мест, а лучше в какой-нибудь Бахмут или Авдеевку? Сядут там на камешках и будут устраивать прения, будут рассказывать про происки Западу и святую безгрешность России, и все это на фоне пейзажей, которые так облагородили защитники отечества.
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
не надо так громко) а то сча прочтёт и футбол вам отключит)
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— Вы обкурились травы или просто тупой?
— Заверяю вас — травку я не курю... (с)
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не забыть потом спросить с него это важно пока пусть кудахчет!!!
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Ещё один красаффчег. Недавно депутат, доктор экономических наук пургу нёс, теперь этот.
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Ведь совсем скоро этим чувакам бежать))) А некуда будет)))
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Реально евро не будут показывать?
Это сами отказались или права на трансляции не дали?
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Ответ Петроград
А не проще его самого туда отправить? И спокойно показывать хороший футбол.
Такого надо на передовую сразу.
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Смотрите и наслаждайтесь " Играми дружбы 2024 "
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Да, что чёрт побери ты такое несёшь!?!?!?
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Мракобесие
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Если никто не купит прав, будем смотреть пиратские трансляции.
А Терюшков пусть идет клей варить))
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Роман,как вам ЧМ по хоккею?
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Сказочный
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Лицемерие гнать газ и уран в страны наты, и говорить о священном волшебстве.
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Химки вышли в РПЛ и у этого персонажа видимо снова заработал телефон
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