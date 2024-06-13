Газзаев о России: «Сборная выглядит хорошо, но сложно спрогнозировать, как будет в официальных матчах. Мы находимся в изоляции, а нужно сравнивать с ведущими командами, которые попали на Евро»

Валерий Газзаев ответил на вопрос в возможном участии сборной России на Евро-2024.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

«Сейчас сложно сказать. Да, наша сборная играет контрольные матчи, но они не требуют выполнения задач, не определяют дальнейшее продвижение по турнирному пути.

Мы находимся в изоляции, а нужно сравнивать с ведущими сборными, которые попали на чемпионат Европы.

Конечно, сегодня наша сборная выглядит хорошо, но сложно спрогнозировать, как она будет выглядеть в матчах официального группового турнира. Надеюсь, это вопрос ближайшего будущего», – бывший тренер сборной России.