«Доннарумма какой‑то фигней страдает!» Идову считает, что Сафонов может стать первым номером «ПСЖ»

Теги ПСЖ Монако Аталанта лига 1 Франция Краснодар Брайн Идову Алексей Миранчук Александр Головин Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Брайн Идову считает, что Матвей Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ».

Ранее французский клуб официально объявил о трансфере 25‑летнего воспитанника «Краснодара». Контракт голкипера с парижанами рассчитан до 2029 года.

– Сейчас активно обсуждают трансфер Сафонова в «ПСЖ». Матвей сможет вытеснить Доннарумму?

– Почему нет? Доннарумма сам какой‑то фигней страдает! Думаю, может случиться то же, что и у Лунина в «Реале»: травма Доннаруммы - и весь сезон на Сафонове, шанс для Матвея показать себя, вытащить «ПСЖ» в какую‑то стадию Лиги чемпионов.

Конкуренцию Матвей точно сможет составить. Понятно, что итальянец более статусный и опытный. Если Сафонов придет в «ПСЖ» с желанием и его игрой, то шансы стать первым есть.

– Это будет самый громкий трансфер из РПЛ за последние годы?

– Да. Головин уходил в «Монако», но «ПСЖ» будет посерьезнее. То же самое и с «Аталантой» Миранчука. Понятно, что это уже не «ПСЖ» с Неймаром, Мбаппе и Месси, но это гранд европейского футбола, – сказал бывший защитник «Амкара» и «Локомотива».

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