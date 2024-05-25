Президент РПЛ Алаев о Сафонове в «ПСЖ»: «Это будет отличной рекламой РПЛ, тем более в такое время, сейчас уехать тяжелее. Будем болеть, как за Головина, Миранчука»

Теги ПСЖ Монако Аталанта премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Краснодар Александр Алаев Алексей Миранчук Александр Головин Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Александр Алаев высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за 20 миллионов евро. 

«Вы правильно сказали, Матвей – одна из главных звезд. Если такой переход состоится, это будет отличной рекламой чемпионата. Тем более в такое время, сейчас уехать тяжелее.

Переедет – будем болеть, как за Головина, Миранчука. Леша тоже молодец, достигает вершин. Пока решение еще не принято», – сказал президент РПЛ.

В текущем сезоне Сафонов сыграл за «Краснодар» в 30 матчах Мир РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 11 встреч «на ноль». Статистику голкипера можно посмотреть здесь.

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6 комментариев
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Захарян с Кузяевым не считаются?
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Увидеть бы в ЛЧ одновременно Сафонова, Сперцяна, Тюкавина, Закаряна, Головина, Миранчука и Оздоева, ну а Кузяеву найти клуб по выше 😄
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+4
Ответ IlyaGrain
Захарян с Кузяевым не считаются?
Думаю, что он вспомнил тех, кто первым в голову пришёл. Ну и пока, на данный момент, они больше с именем там, чем другие
+4
0
+4
Как раз таки сейчас уехать легче (по крайней мере морально), наши зажратые селезни начали понимать, что в болоте РПЛ без еврокубков быстро можно скиснуть, и охотнее едут за бугор
+1
-1
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Ответ Молодой ствол
Думаю, что он вспомнил тех, кто первым в голову пришёл. Ну и пока, на данный момент, они больше с именем там, чем другие
до Хвичи всё равно далеко
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Ответ Локуся
Как раз таки сейчас уехать легче (по крайней мере морально), наши зажратые селезни начали понимать, что в болоте РПЛ без еврокубков быстро можно скиснуть, и охотнее едут за бугор
В ПСЖ и при ЕК рванули бы сверкая пятками.
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