Президент РПЛ Алаев о Сафонове в «ПСЖ»: «Это будет отличной рекламой РПЛ, тем более в такое время, сейчас уехать тяжелее. Будем болеть, как за Головина, Миранчука»
Александр Алаев высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за 20 миллионов евро.
«Вы правильно сказали, Матвей – одна из главных звезд. Если такой переход состоится, это будет отличной рекламой чемпионата. Тем более в такое время, сейчас уехать тяжелее.
Переедет – будем болеть, как за Головина, Миранчука. Леша тоже молодец, достигает вершин. Пока решение еще не принято», – сказал президент РПЛ.
В текущем сезоне Сафонов сыграл за «Краснодар» в 30 матчах Мир РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 11 встреч «на ноль». Статистику голкипера можно посмотреть здесь.