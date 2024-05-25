Президент РПЛ Алаев о Сафонове в «ПСЖ»: «Это будет отличной рекламой РПЛ, тем более в такое время, сейчас уехать тяжелее. Будем болеть, как за Головина, Миранчука»

Александр Алаев высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб и « » приближаются к оформлению трансфера 25-летнего вратаря за 20 миллионов евро.

«Вы правильно сказали, – одна из главных звезд. Если такой переход состоится, это будет отличной рекламой чемпионата. Тем более в такое время, сейчас уехать тяжелее.

Переедет – будем болеть, как за , . Леша тоже молодец, достигает вершин. Пока решение еще не принято», – сказал президент .

В текущем сезоне Сафонов сыграл за «Краснодар» в 30 матчах Мир РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 11 встреч «на ноль». Статистику голкипера можно посмотреть здесь.