Анчелотти хочет, чтобы «Реал» продлил Менди и подписал Дэвиса из «Баварии». Гарсия, вероятно, покинет клуб (Relevo)

Карло Анчелотти хочет, чтобы «Реал» продлил контракт с Ферланом Менди.

28-летний защитник смог сократить количество травм благодаря новому режиму тренировок и отдыха, что заставило клуб задуматься о продлении соглашения. Срок действующего контракта Менди с « » истекает в 2025 году.

Анчелотти заинтересован в том, чтобы игрок остался в клубе. Как сообщает Relevo, когда кто-то из спортивного руководства спрашивает итальянца о защитнике, тот отвечает одно и то же: «Я бы продлил контракт с ним прямо сейчас, потому что он лучший левый защитник в мире».

Мадридский клуб и Карло заинтересованы и в подписании Альфонсо Дэвиса из «Баварии». В нем видят долгосрочное решение проблемы с левым защитником. Проблема заключается в трансферной цене, которую запрашивает « » – около 60-70 миллионов евро.

Отмечается, что тренер «Реал» не видит Франа Гарсию в качестве постоянного игрока основы. Он может отправиться в аренду или сменить команду в результате полноценного трансфера.