Анчелотти хочет, чтобы «Реал» продлил Менди и подписал Дэвиса из «Баварии». Гарсия, вероятно, покинет клуб (Relevo)

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Ферлан Менди Альфонсо Дэвис Фран Гарсия Футбол

Карло Анчелотти хочет, чтобы «Реал» продлил контракт с Ферланом Менди.

28-летний защитник смог сократить количество травм благодаря новому режиму тренировок и отдыха, что заставило клуб задуматься о продлении соглашения. Срок действующего контракта Менди с «Реалом» истекает в 2025 году.

Анчелотти заинтересован в том, чтобы игрок остался в клубе. Как сообщает Relevo, когда кто-то из спортивного руководства спрашивает итальянца о защитнике, тот отвечает одно и то же: «Я бы продлил контракт с ним прямо сейчас, потому что он лучший левый защитник в мире».

Мадридский клуб и Карло заинтересованы и в подписании Альфонсо Дэвиса из «Баварии». В нем видят долгосрочное решение проблемы с левым защитником. Проблема заключается в трансферной цене, которую запрашивает «Бавария» – около 60-70 миллионов евро.

Отмечается, что тренер «Реал» не видит Франа Гарсию в качестве постоянного игрока основы. Он может отправиться в аренду или сменить команду в результате полноценного трансфера.

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17 комментариев
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Дэвис точно пригодится Реалу.
В последнее время в Баварии он заметно скис.
Ему нужен новый вызов.
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Ферлан хороший защитник, надо оставлять. Если придет Дэвис, такая конкуренция только на пользу.
Но забавно то, что никакой конкретики по поводу правого фланга до сих пор нет, Карва выжигает бровку.
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Ответ Unknown Forusha
Зачем два лз под основу?
Потому что камавинга не может закрыть сразу 11 позиций
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Дэвис мне очень понравился в ответной игре против Реала, сразу видно топ футболист во всех аспектах, главное чтобы без травм.
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у реала дофига же денег почему бы не осуществить трансфер
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Зачем два лз под основу?
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Ответ Том Мунтян
Ферлан хороший защитник, надо оставлять. Если придет Дэвис, такая конкуренция только на пользу. Но забавно то, что никакой конкретики по поводу правого фланга до сих пор нет, Карва выжигает бровку.
3 игрока на лз - это перебор, тем более на замену Карвахалю никого толком нет. Да и Франу это точно не нужно
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не многовато ли 70 лямов за игрока у которого год по контракту? не хочется чтобы Реал собачился с Баварией и подписывал Дэвиса через год бесплатно - дайте адекватную цену, Реал её заплатит. Франк нужно отдавать играть куда-то с правом выкупа. ну а Менди в это сезоне действительно лучший левый защитник оборонного плана.
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интересно как у Дэвиса с оборонительными навыками. В нападении он хорош, но у нас и так есть Вини и будет Мбаппе. А Менди в обороне бетон
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И Ферлан и Дэвис, оба хрусталь!Опять Камавинге придется играть слева.
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Дэвиса можно и на правом фланге понаигрывать иногда
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Естественно, сломав себе голову в этом сезоне с травмами в защите, Папа Карло хочет иметь запас для возможных вариаций.Учитывая его способность заигрывать игроков на непрофильных позициях, лишним канадец не будет.
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Придет Дэвис свободным через год).
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Реалу надо Девиса брать, за любые деньги.))
Менди можно справа наиграть, на месте Карвахаля.
Будет отличная команда:
Защита: Девис, Рюдигер, Алаба, Менди.
Полузащита: Чуамени, Камавинга, Беллингем.
Атака: Мбаппе, Винисиус, Родриго.
Видимо Перес решил что белая футболка Реала лучше всего смотрится на черных.)))
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