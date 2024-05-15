Анчелотти хочет, чтобы «Реал» продлил Менди и подписал Дэвиса из «Баварии». Гарсия, вероятно, покинет клуб (Relevo)
Карло Анчелотти хочет, чтобы «Реал» продлил контракт с Ферланом Менди.
28-летний защитник смог сократить количество травм благодаря новому режиму тренировок и отдыха, что заставило клуб задуматься о продлении соглашения. Срок действующего контракта Менди с «Реалом» истекает в 2025 году.
Анчелотти заинтересован в том, чтобы игрок остался в клубе. Как сообщает Relevo, когда кто-то из спортивного руководства спрашивает итальянца о защитнике, тот отвечает одно и то же: «Я бы продлил контракт с ним прямо сейчас, потому что он лучший левый защитник в мире».
Мадридский клуб и Карло заинтересованы и в подписании Альфонсо Дэвиса из «Баварии». В нем видят долгосрочное решение проблемы с левым защитником. Проблема заключается в трансферной цене, которую запрашивает «Бавария» – около 60-70 миллионов евро.
Отмечается, что тренер «Реал» не видит Франа Гарсию в качестве постоянного игрока основы. Он может отправиться в аренду или сменить команду в результате полноценного трансфера.
В последнее время в Баварии он заметно скис.
Ему нужен новый вызов.
Но забавно то, что никакой конкретики по поводу правого фланга до сих пор нет, Карва выжигает бровку.
Менди можно справа наиграть, на месте Карвахаля.
Будет отличная команда:
Защита: Девис, Рюдигер, Алаба, Менди.
Полузащита: Чуамени, Камавинга, Беллингем.
Атака: Мбаппе, Винисиус, Родриго.
Видимо Перес решил что белая футболка Реала лучше всего смотрится на черных.)))