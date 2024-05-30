Тикнизян об интересе «Зенита» зимой: «Решили, что остаться в «Локомотиве» на второй круг будет лучше для всех»
Наир Тикнизян высказался на тему несостоявшегося перехода в «Зенит» зимой.
– Что на самом деле происходило в истории с «Зенитом»?
– Нет смысла сейчас говорить о том, что было зимой. Мне было приятно, что такой клуб интересовался моей персоной. Но вместе с «Локомотивом» мы приняли решение, что остаться на второй круг будет лучше для всех.
– Что, если «Зенит» снова придет за вами?
– Посмотрим. Не могу загадывать. Уяснил для себя одну важную вещь – нельзя никогда ни в чем быть уверенным, – сказал защитник «Локомотива».
В сезоне-2023/24 Тикнизян провел 30 матчей, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года.
То есть Тикнизян ничего не отрицает и даже намекнул, что не против перейти.
сиди дальше в паровозе, поздравления с 4 местом