Тикнизян об интересе «Зенита» зимой: «Решили, что остаться в «Локомотиве» на второй круг будет лучше для всех»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

Наир Тикнизян высказался на тему несостоявшегося перехода в «Зенит» зимой.

– Что на самом деле происходило в истории с «Зенитом»?

– Нет смысла сейчас говорить о том, что было зимой. Мне было приятно, что такой клуб интересовался моей персоной. Но вместе с «Локомотивом» мы приняли решение, что остаться на второй круг будет лучше для всех.

– Что, если «Зенит» снова придет за вами?

– Посмотрим. Не могу загадывать. Уяснил для себя одну важную вещь – нельзя никогда ни в чем быть уверенным, – сказал защитник «Локомотива».

В сезоне-2023/24 Тикнизян провел 30 матчей, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года.

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8 комментариев
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Мог стать чемпионом, а остался на второй круг.
+11
-2
+9
Ответ MAXIMum1
Мог стать чемпионом, а остался на второй круг.
Действительно лучше для всех получилось - Тикнизян остался в Локо, Зенит остался чемпионом и не стал платить по завышенным запросам :)
+11
-2
+9
Запросил просто дофига))
+9
-2
+7
Хм... Занятно 🤔
То есть Тикнизян ничего не отрицает и даже намекнул, что не против перейти.
+5
0
+5
Как будто теперь ему уже и не сильно хочется играть в Европе, а жаль (
+3
0
+3
Чувствуется нотка сожаления, ну как говорится, жадность фраера сгубила
+3
0
+3
Понял, что момент профукал, чтобы заработать на безбедную старость. Ну, теперь остаётся только Европа)
0
0
0
ахахаха Наирка ты отличный пример всем кто считает, что может доить и выеживаться
сиди дальше в паровозе, поздравления с 4 местом
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