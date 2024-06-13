«Зенит» и «Спартак» готовят предложения «Локо» по Тикнизяну. Они связывались с представителями игрока (Metaratings)

«Спартак» и «Зенит» хотят подписать Наира Тикнизяна.

По информации Metaratings.ru, клубы уже связались с представителями футболиста, которые озвучили его условия для перехода.

Красно-белые и сине-бело-голубые готовят предложения « », но официальных запросов еще не было.

Защитник выступает за «Локомотив» с 2021 года после перехода из ЦСКА.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь.