«Зенит» и «Спартак» готовят предложения «Локо» по Тикнизяну. Они связывались с представителями игрока (Metaratings)

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

«Спартак» и «Зенит» хотят подписать Наира Тикнизяна.

По информации Metaratings.ru, клубы уже связались с представителями футболиста, которые озвучили его условия для перехода.

Красно-белые и сине-бело-голубые готовят предложения «Локомотиву», но официальных запросов еще не было.

Защитник выступает за «Локомотив» с 2021 года после перехода из ЦСКА.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь

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36 комментариев
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Не надо связываться с армянскими футболистами. Они через год-два будут уже как легионеры считаться, если Пашинян не прекратит свои фокусы :)
+32
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+23
Ответ Злодей Спб
Не надо связываться с армянскими футболистами. Они через год-два будут уже как легионеры считаться, если Пашинян не прекратит свои фокусы :)
Предлагаете вместо армянских подписывать грузинских? Там противоположные фокусы проходят
+21
-3
+18
Ответ Кирилл Смирнов
Зениту нужен для скамейки и подмены Дугласа. Вопрос - зачем он Спартаку?
Затем, что нормального стартового левого защитника так и нет.
+8
0
+8
Зениту Тикнизян не нужен.
+7
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+4
Лишь бы ума хватило, и уехал в Европу…
+8
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+4
Ответ sd4fmwrvz8
В Спартак нахер не нужен , пусть в питер катит ,в медиа сделали имя , в Спартаке своих воспитанников хватает не слабее этой вешалки промеж глаз
этому дну самое место в мясе. Жена, ребенок, пусть сидит в этом городе. Тем более ментально он мясу идеально подходит.
+6
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+3
Ответ q5dndzp4nk
Затем, что нормального стартового левого защитника так и нет.
Сначала надо продать Классена, Рябчука, а потом можно и брать кого-то, куда он там? Хлусевич должен играть на этой позиции и уверен будет там с начала сезона.
+3
0
+3
Если Зенит берет Зайнутдинова на подмену Дугласу, то какой ещё Тикнизян?
+2
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В Спартак нахер не нужен , пусть в питер катит ,в медиа сделали имя , в Спартаке своих воспитанников хватает не слабее этой вешалки промеж глаз
+7
-6
+1
Ответ Злодей Спб
Не надо связываться с армянскими футболистами. Они через год-два будут уже как легионеры считаться, если Пашинян не прекратит свои фокусы :)
Исходя из этой логики подписывать можно только белорусов. Все остальные в любой момент могут сказать адиос
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На фига, а главное зачем? Умерла, так умерла.
Тем более, если придет Зайнутдинов который однозначно сильнее Тикнизяна и как футболист, и без заморочек со своими женщинами.
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Ответ Rio de Janeiro
Предлагаете вместо армянских подписывать грузинских? Там противоположные фокусы проходят
Казахов подписывать. Казахи - стронг!
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Ответ Злодей Спб
Не надо связываться с армянскими футболистами. Они через год-два будут уже как легионеры считаться, если Пашинян не прекратит свои фокусы :)
тем более что это фокусы больше его хозяев, чем самого )Он просто человек-функция
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Ответ Злодей Спб
Казахов подписывать. Казахи - стронг!
настолько вери-стронг шо никогда не играли в топ-Европе.В отличии даже от узбеков
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лучше на Глушенкова денег выделить, чем на армянина..
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Ответ Дмитрий Черепнин
я не пойму, у Локо что, распродажа?
Да нет распродажи. Просто игроки Локо прекрасно показали себя в минувшем чемпе, поэтому и родился такой шквал инфы по трансферам. Думаю тут много придумано и домыслено, лишь бы народ реагировал. А по факту увидим, как оно будет...
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Ответ Один живой
этому дну самое место в мясе. Жена, ребенок, пусть сидит в этом городе. Тем более ментально он мясу идеально подходит.
да и вообще исторически армяши всегда к спаму больше тяготели
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Ответ banchik1
А в Локомотиве-то кто-нибудь вообще останется?
наберут пацанов из второй команды, а те окажутся суперзвездами, настоящими кудесниками мяча, и станут чемпионами
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Стесняюсь спросить, а сколько в Зените мест в заявке на сезон?
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С барского плеча отдадим Спартаку😎
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Очередной бред и шлак...
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Паровоз разбирают, что одни шпалы останутся.... Проблемы с финансированием и ряд футболистов уходит из клуба, других пытаются купить.
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А в Локомотиве-то кто-нибудь вообще останется?
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Не туда, не туда в итоге не перейдет.
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А защитника Штутгарта Ито они не хотят перекупить ?
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А зачем он тушинским, ониже топа из академии бенфики за 6 лямов ойро подписывали, или чтото с ним случилось?🤭
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И на какой день назначен аукцион?
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-Алло, Зенит?
-Да
-Чем сейчас занимаетесь?
-Готовим предложение по Тикнизяну.
-Понятно. Позвоню в Спартак, спрошу чем они занимаются. Всего хорошего.
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я не пойму, у Локо что, распродажа?
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Только зачем?
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