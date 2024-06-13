«Зенит» и «Спартак» готовят предложения «Локо» по Тикнизяну. Они связывались с представителями игрока (Metaratings)
«Спартак» и «Зенит» хотят подписать Наира Тикнизяна.
По информации Metaratings.ru, клубы уже связались с представителями футболиста, которые озвучили его условия для перехода.
Красно-белые и сине-бело-голубые готовят предложения «Локомотиву», но официальных запросов еще не было.
Защитник выступает за «Локомотив» с 2021 года после перехода из ЦСКА.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь.
Тем более, если придет Зайнутдинов который однозначно сильнее Тикнизяна и как футболист, и без заморочек со своими женщинами.
-Да
-Чем сейчас занимаетесь?
-Готовим предложение по Тикнизяну.
-Понятно. Позвоню в Спартак, спрошу чем они занимаются. Всего хорошего.