Андрей Мостовой о «Зените»: «Думаю, в столетие клуба мы станем сильнее. Все понимают, как это важно для Алексея Борисовича. Хотим попасть в Книгу рекордов России»

Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Миллер Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой уверен, что «Зенит» станет сильнее в следующем сезоне.

В сезоне-2023/24 сине-бело-голубые завоевали пятый подряд титул чемпионов России. 

«Думаю, мы в этом сезоне стали опытнее, потому что мы первый раз так боролись до последнего тура. Нельзя больше совершать таких ошибок и терять мотивацию. Думаю, в столетие клуба мы станем сильнее. Все понимают, как это важно для Алексея Борисовича [Миллера]. В этом году все максимально мотивированы будут. Хотят попасть в Книгу рекордов России.

Команда станет опытнее. Ребята, что пришли зимой, хорошо влились. Точечные усиления еще будут. Сейчас еще народ из аренды придет. Они тоже команду усилят», – сказал полузащитник «Зенита».

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21 комментарий
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Не для города, не для болельщиков или фанатов, а для Миллера...
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Ну уж коли для самого Алексей свят Борииисыча это важно, то да, другое дело. Для обычных болельщиков и стараться не нужно, надо полагать.
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Думал все должны понимать важность этого события для болельщиков, ну да ладно :)
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"для Алексея Борисовича" – фу, мерзость какая
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Молодец...настоящий крепостной
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.... Это очень важно для Алексея Борисовича....
А насколько важно для Романа Борисовича - практически невозможно представить на трезвую голову )))
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Позорно слышать такие речи от сборника...для алексея борисычя ёп!
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Риминг для Миллера засчитывается
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боюсь Зенит опять требл сделает
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Город над вольной Невой,
Алексей Борисович родной!
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Холоп по Пугачевой лизнул барину, который рулит народным достоянием для личных утех.
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Ответ Глебов Илья
боюсь Зенит опять требл сделает
Не бойтесь, сделаем обязательно :)
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До зарева осталось 3...2...
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прямо Ахматом каким то повеяло...
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Вот сначала сами палят контору, а потом удивляются кричалкам. Столетие клуба важно для Алексея Борисовича. Типа он один сто лет болеет за Зенит. Все остальные так, собираются раз в неделю помогать Борисовичу.)
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