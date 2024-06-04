Андрей Мостовой о «Зените»: «Думаю, в столетие клуба мы станем сильнее. Все понимают, как это важно для Алексея Борисовича. Хотим попасть в Книгу рекордов России»

Андрей Мостовой уверен, что «Зенит» станет сильнее в следующем сезоне.

В сезоне-2023/24 сине-бело-голубые завоевали пятый подряд титул чемпионов России.

«Думаю, мы в этом сезоне стали опытнее, потому что мы первый раз так боролись до последнего тура. Нельзя больше совершать таких ошибок и терять мотивацию. Думаю, в столетие клуба мы станем сильнее. Все понимают, как это важно для Алексея Борисовича [ ]. В этом году все максимально мотивированы будут. Хотят попасть в Книгу рекордов России.

Команда станет опытнее. Ребята, что пришли зимой, хорошо влились. Точечные усиления еще будут. Сейчас еще народ из аренды придет. Они тоже команду усилят», – сказал полузащитник « ».