Андрей Мостовой о сезоне «Зенита» в РПЛ: «Вандерфульно. Звезды сложились, что мы выиграли в день рождения команды»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой оценил прошедший сезон для «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в пятый раз подряд, опередив «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.

– Вандерфульно, непривычно для нас. Мы создали интригу. Было много ненужных потерь очков, поэтому было нервозно. Последние 15-20 минут игры с «Ростовом» волновался, были плохие мысли. Мы еще и пропустили. Потом сплотились, те, кто были на поле и за его пределами.

Очень тяжелый чемпионат. Непривычно было проигрывать столько матчей дома. Мы всегда были сильны в дерби с московскими командами. Всегда справлялись. В прошлом сезоне с командами из топ‑5 мы победили в восьми матчах, а в этом только в двух.

У нас были проблемы со сменой схем. Лидеры команды тоже ушли. Тот же Малком. По очкам из конкурентов никто не стал намного сильнее, чем были. Те же «Краснодар» и «Динамо». Просто в этом году у нас было много потерь очков.

Я думал как‑то, что никто не заслуживал чемпионства. Впервые чемпион не набрал и 60 очков. В прошлые года у нас был огромный отрыв и не только у нас, а и у тех же «Локомотива» и «Спартака».

«Динамо» в конце поменялось. Кто мог подумать, что они выдадут пять побед подряд? «Краснодар» был ближе всего к чемпионству. Удивила и повлияла смена тренера в этой команде. Не знаю, как было бы, если бы Ивич остался.

Перед игрой 30‑го тура с «Ростовом» я был максимально уверен в «Краснодаре». А у нас как сложится. Когда пропустили, максимально испугался. Самым обидным было бы, если бы «Краснодар» выиграл, а мы нет. Звезды сложились, что мы выиграли в день рождения команды.

– На скамейке знали о параллельном матче?

– Нет, ничего не знал в первом тайме. Во втором мне шепнули, как играет «Краснодар», что он ведет. И через пару минут мы пропустили. Видно было, думаю, как вся скамейка переживала. Я в тот день почувствовал, что мы настоящая команда, – сказал полузащитник «Зенита». 

Андрей Мостовой о «Зените»: «Думаю, в столетие клуба мы станем сильнее. Все понимают, как это важно для Алексея Борисовича. Хотим попасть в Книгу рекордов России»

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мне понравился сюжет и красивое обламыванье завистников на последних минутах!
+10
-6
+4
Не в 5 ,а в 6 раз подрят писатель
+4
-1
+3
А ведь и в правду никто не заслужил, это была скорей антигонка
+3
-1
+2
Чевой-то Зенит на Трансфермаркете подешевел.
Ужос-ужос! И даже три кубка не помогли :(
+3
-1
+2
Вандерфульно. А еще сплендидно. И, не побоюсь этого ворда, грейтово! :)
+2
0
+2
модемы, исправьте ошибку ,не в пятый, а в шестой раз подряд!
+3
-1
+2
Ответ Камо Мелкумян
Пока Газпром и ВВП за вашей спиной стоят то чемпионат и кубок всегда будете брать
Подписан на спартак и барселону. Чел, да ты эталонный страдалец )))))
+4
-2
+2
Даже я сказал бы вундервафельно!
+1
0
+1
суперлавочник высказался ...
+3
-2
+1
да уж
+1
0
+1
Ответ Ultimate7
Перед Эль-Класико гимны обоих клубов поешь приложив руку к сердцу? 😂
Я вообще гимны не пою.Я не такой фанатик как ты
+1
0
+1
Ответ lnm1956@ya.ru
суперлавочник высказался ...
Написало супер-дно
+2
-1
+1
Ответ Валерий Глубокий
Что то Мостик рачирикался ) Ох не к добру !!! Один говорил : Бил , Бью и Буду Бить ! А ты Дрюня сидел , сижу и буду сидеть )))
Тем не менее забил на два гола меньше, чем ваш основной) 😂
+1
0
+1
Знакомство с Григоряном у него было, думаю я ))
0
0
0
Ответ AuroraBorealis
Подписан на спартак и барселону. Чел, да ты эталонный страдалец )))))
Я не страдаю .А говорю то что всем известно
+2
-2
0
Ответ Злодей Спб
Чевой-то Зенит на Трансфермаркете подешевел. Ужос-ужос! И даже три кубка не помогли :(
Не более чем статистическое агентство, пишущее от балды.
И скорее всего из-за отсутствие игр международных игр.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий