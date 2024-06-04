Андрей Мостовой о сезоне «Зенита» в РПЛ: «Вандерфульно. Звезды сложились, что мы выиграли в день рождения команды»

Андрей Мостовой оценил прошедший сезон для «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в пятый раз подряд, опередив «Краснодар» и « » на одно очко.

– Вандерфульно, непривычно для нас. Мы создали интригу. Было много ненужных потерь очков, поэтому было нервозно. Последние 15-20 минут игры с «Ростовом» волновался, были плохие мысли. Мы еще и пропустили. Потом сплотились, те, кто были на поле и за его пределами.

Очень тяжелый чемпионат. Непривычно было проигрывать столько матчей дома. Мы всегда были сильны в дерби с московскими командами. Всегда справлялись. В прошлом сезоне с командами из топ‑5 мы победили в восьми матчах, а в этом только в двух.

У нас были проблемы со сменой схем. Лидеры команды тоже ушли. Тот же Малком. По очкам из конкурентов никто не стал намного сильнее, чем были. Те же «Краснодар» и «Динамо». Просто в этом году у нас было много потерь очков.

Я думал как‑то, что никто не заслуживал чемпионства. Впервые чемпион не набрал и 60 очков. В прошлые года у нас был огромный отрыв и не только у нас, а и у тех же «Локомотива» и «Спартака».

«Динамо» в конце поменялось. Кто мог подумать, что они выдадут пять побед подряд? «Краснодар» был ближе всего к чемпионству. Удивила и повлияла смена тренера в этой команде. Не знаю, как было бы, если бы Ивич остался.

Перед игрой 30‑го тура с «Ростовом» я был максимально уверен в «Краснодаре». А у нас как сложится. Когда пропустили, максимально испугался. Самым обидным было бы, если бы «Краснодар» выиграл, а мы нет. Звезды сложились, что мы выиграли в день рождения команды.

– На скамейке знали о параллельном матче?

– Нет, ничего не знал в первом тайме. Во втором мне шепнули, как играет « », что он ведет. И через пару минут мы пропустили. Видно было, думаю, как вся скамейка переживала. Я в тот день почувствовал, что мы настоящая команда, – сказал полузащитник « ».

Андрей Мостовой о «Зените»: «Думаю, в столетие клуба мы станем сильнее. Все понимают, как это важно для Алексея Борисовича. Хотим попасть в Книгу рекордов России»