Светлана Журова прокомментировала санкции Канады против Владислава Третьяка.

Напомним, президент Федерации хоккея России попал в санкционный список Канады.

В феврале 2023 года Третьяк уже попадал под рестрикции этой страны.

«Мы общались с канадским хоккейным сообществом. Когда начали вносить [в список санкций] меня и Владислава Александровича, они хотели вступиться. Когда был юбилей Суперсерии, они хотели, чтобы кто-то приехал.

Именно лично к с глубоким уважением относятся в Канаде и в Америке. Но это политическая конъюнктура, им нельзя иначе», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

Третьяк больше года под санкциями Канады, для которой воспитал топ-вратаря. И сам мог перейти в «Монреаль»