Журова о санкциях Канады против Третьяка: «Канадское хоккейное сообщество хотело вступиться за него. Но это политическая конъюнктура, им нельзя иначе»

Теги ФХР Владислав Третьяк НХЛ Светлана Журова суперсерия Государственная дума КХЛ Политика ТАСС Хоккей

Светлана Журова прокомментировала санкции Канады против Владислава Третьяка.

Напомним, президент Федерации хоккея России попал в санкционный список Канады.

В феврале 2023 года Третьяк уже попадал под рестрикции этой страны.

«Мы общались с канадским хоккейным сообществом. Когда начали вносить [в список санкций] меня и Владислава Александровича, они хотели вступиться. Когда был юбилей Суперсерии, они хотели, чтобы кто-то приехал.

Именно лично к Третьяку с глубоким уважением относятся в Канаде и в Америке. Но это политическая конъюнктура, им нельзя иначе», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

Третьяк больше года под санкциями Канады, для которой воспитал топ-вратаря. И сам мог перейти в «Монреаль»

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7 комментариев
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Странно, что про англосаксов не вспомнила.
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"Да ***ары они все" (с)
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Третьяк же понимал, что всё к этому шло и своими активными высказываниями ускорил это решение.
Его выбор...
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Кто тебе, ваттт+ ной чукччч е, это сказал???
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Ответ Кирилл.С-Пб
"Да ***ары они все" (с)
ВСЕ, КТО В ДУМЕ!!!1000%!!!
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Ответ MikhaL
Странно, что про англосаксов не вспомнила.
МОЗГОВ НЕ ХВАТИЛО ВСПОМНИТЬ!!😀😀
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