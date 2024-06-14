Журова о санкциях Канады против Третьяка: «Канадское хоккейное сообщество хотело вступиться за него. Но это политическая конъюнктура, им нельзя иначе»
Светлана Журова прокомментировала санкции Канады против Владислава Третьяка.
Напомним, президент Федерации хоккея России попал в санкционный список Канады.
В феврале 2023 года Третьяк уже попадал под рестрикции этой страны.
«Мы общались с канадским хоккейным сообществом. Когда начали вносить [в список санкций] меня и Владислава Александровича, они хотели вступиться. Когда был юбилей Суперсерии, они хотели, чтобы кто-то приехал.
Именно лично к Третьяку с глубоким уважением относятся в Канаде и в Америке. Но это политическая конъюнктура, им нельзя иначе», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.
Третьяк больше года под санкциями Канады, для которой воспитал топ-вратаря. И сам мог перейти в «Монреаль»
Его выбор...