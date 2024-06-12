Куман о составе Нидерландов на Евро: «Очень хорош. Многие завидуют количеству центральных защитников у нас. При правильной атмосфере сможем провести потрясающий турнир» 

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Евро-2024 Футбол

Роналд Куман оценил состав сборной Нидерландов в преддверии Евро-2024.

«Оранжевые» сыграют в одной группе с Польшей, Францией и Австрией.

«В принципе, сейчас у нас по-прежнему сильный состав. Я думаю, что нам немного не повезло: в прошлом году было довольно много травм, в том числе у игроков, которые очень важны для сборной. 

Некоторые игроки стали на пять лет старше, чем в мой первый период, но также есть много хорошей молодежи: Хави Симонс, Тейани Рейндерс, Лутсхарел Гертрюйда, Квилиндси Хартман, Матс Виффер, Йерди Схаутен, Йоэй Верман и другие. Многие из этих ребят играют в Нидерландах и здесь выросли в футболистов национальной сборной.

Нынешний состав очень хорош. Думаю, многие страны завидуют количеству центральных защитников в нашей команде. Причем все они играют за серьезные клубы. Мы чувствуем, что у нас все так же много хороших игроков. Если сможем создать правильную атмосферу при большой поддержке болельщиков, тогда Нидерланды проведут потрясающий турнир», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

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19 комментариев
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Ответ football.in.kg
Вот что значит тренер, который был защитником в карьере футболиста (топовым, кстати говоря). Без голов и норм нападения матчи не выигрываются...
Греция выиграла евро 2004 как тогда?
+14
0
+14
тогда уж надо Конте звать и будут они играть схемой 8-1-1
+4
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+4
Ответ football.in.kg
Вот что значит тренер, который был защитником в карьере футболиста (топовым, кстати говоря). Без голов и норм нападения матчи не выигрываются...
Греки с двумя голами в плей-офф посмеялись
+2
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Главный косяк этой итерации голландцев - Куман на мостике. Великий игрок и уважаемый человек, но как тренер очень спорно...
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Ответ Ilyusha
Греция выиграла евро 2004 как тогда?
И хочу заметить, выиграла совершенно по делу, а не на шару. Сложнейшие соперники, и ни одного отскока. Реально сковали. А уж какие были мощные чехи, казалось бы.
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Ответ dr. cage
Состав неоднородный.. В чем то прям вау, в чем то - как у испанцев, на фоне прошлых поколений смех.. Но вспоминаю голландецев в 2014-м..было что-то похожее.. Так вот, если вместо Кумана был Ван Гал, то это скорей всего был бы полуфинал.. А так, 1/4 будет удачей.
Есть ещё похожий момент с 2014-м в том, что тогда сломался Стротман, лидер и капитан той сборной, вышедший на проектную мощность человек, его травма для сборной, которая была в определённом застое, воспринималась как огромный удар по перспективам команды. Но Луи это Луи, он перекроил и игру, и схему, он нашёл решение проблемы. Посмотрим, как будет действовать Куман, но в Луи, конечно, веры было гораздо больше.
И тем не менее, вперёд, Голландия! Шуметь и удивлять!
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Ответ culpa
Есть ещё похожий момент с 2014-м в том, что тогда сломался Стротман, лидер и капитан той сборной, вышедший на проектную мощность человек, его травма для сборной, которая была в определённом застое, воспринималась как огромный удар по перспективам команды. Но Луи это Луи, он перекроил и игру, и схему, он нашёл решение проблемы. Посмотрим, как будет действовать Куман, но в Луи, конечно, веры было гораздо больше. И тем не менее, вперёд, Голландия! Шуметь и удивлять!
Кстати да.. Потеря и Де Йонга и Копмейнерса серьёзный удар..
Но в футболе хватает случаев, когда потеря ведущих игроков наоборот играет на руку команде..

Будем посмотреть)
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Вот что значит тренер, который был защитником в карьере футболиста (топовым, кстати говоря). Без голов и норм нападения матчи не выигрываются...
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Куман прав. Даже с травмами, состав очень сбалансированный и в целом может пошуметь прилично, если не проиграют центр поля никому
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Состав неоднородный.. В чем то прям вау, в чем то - как у испанцев, на фоне прошлых поколений смех..

Но вспоминаю голландецев в 2014-м..было что-то похожее..
Так вот, если вместо Кумана был Ван Гал, то это скорей всего был бы полуфинал.. А так, 1/4 будет удачей.
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Мне всегда нравилась сборная Голландии, поболее за них ,так же как и Испания.
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Пушки страшной, только, как ты был, нетути.
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Тедеско про атмосферу в сборной говорит, теперь Куман. У нидеров в команде напряжёнка❓️
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Без Де Рона, Копмейнерса и Де Йонга - хороший состав? И без нормального забивного форварда? Много центральных защитников? Верно. Надо ставить 5 центральных защитников, ну, или 6.
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Куман будет строить из Нидерландов автобус?
Как может серьёзный тренер голландской школы говорить о центральных защитниках, а не о нападении или полузащите?
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Ответ Футбол, хоккей итд
Тедеско про атмосферу в сборной говорит, теперь Куман. У нидеров в команде напряжёнка❓️
Без Промеса загрустили, тот знал как поднять настроение
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