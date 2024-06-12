Куман о составе Нидерландов на Евро: «Очень хорош. Многие завидуют количеству центральных защитников у нас. При правильной атмосфере сможем провести потрясающий турнир»
Роналд Куман оценил состав сборной Нидерландов в преддверии Евро-2024.
«Оранжевые» сыграют в одной группе с Польшей, Францией и Австрией.
«В принципе, сейчас у нас по-прежнему сильный состав. Я думаю, что нам немного не повезло: в прошлом году было довольно много травм, в том числе у игроков, которые очень важны для сборной.
Некоторые игроки стали на пять лет старше, чем в мой первый период, но также есть много хорошей молодежи: Хави Симонс, Тейани Рейндерс, Лутсхарел Гертрюйда, Квилиндси Хартман, Матс Виффер, Йерди Схаутен, Йоэй Верман и другие. Многие из этих ребят играют в Нидерландах и здесь выросли в футболистов национальной сборной.
Нынешний состав очень хорош. Думаю, многие страны завидуют количеству центральных защитников в нашей команде. Причем все они играют за серьезные клубы. Мы чувствуем, что у нас все так же много хороших игроков. Если сможем создать правильную атмосферу при большой поддержке болельщиков, тогда Нидерланды проведут потрясающий турнир», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.
И тем не менее, вперёд, Голландия! Шуметь и удивлять!
Но в футболе хватает случаев, когда потеря ведущих игроков наоборот играет на руку команде..
Будем посмотреть)
Но вспоминаю голландецев в 2014-м..было что-то похожее..
Так вот, если вместо Кумана был Ван Гал, то это скорей всего был бы полуфинал.. А так, 1/4 будет удачей.
Как может серьёзный тренер голландской школы говорить о центральных защитниках, а не о нападении или полузащите?