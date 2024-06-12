Куман о составе Нидерландов на Евро: «Очень хорош. Многие завидуют количеству центральных защитников у нас. При правильной атмосфере сможем провести потрясающий турнир» 

Роналд Куман оценил состав сборной Нидерландов в преддверии Евро-2024.

«Оранжевые» сыграют в одной группе с Польшей, Францией и Австрией.

«В принципе, сейчас у нас по-прежнему сильный состав. Я думаю, что нам немного не повезло: в прошлом году было довольно много травм, в том числе у игроков, которые очень важны для сборной.

Некоторые игроки стали на пять лет старше, чем в мой первый период, но также есть много хорошей молодежи: Хави Симонс, Тейани Рейндерс, Лутсхарел Гертрюйда, Квилиндси Хартман, Матс Виффер, Йерди Схаутен, Йоэй Верман и другие. Многие из этих ребят играют в Нидерландах и здесь выросли в футболистов национальной сборной.

Нынешний состав очень хорош. Думаю, многие страны завидуют количеству центральных защитников в нашей команде. Причем все они играют за серьезные клубы. Мы чувствуем, что у нас все так же много хороших игроков. Если сможем создать правильную атмосферу при большой поддержке болельщиков, тогда проведут потрясающий турнир», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.