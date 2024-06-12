Куман – журналисту о словах про вину «Барсы» в травме Де Йонга: «Не жалею о сказанном. Мы хорошо поговорили с Френки на эту тему, у меня больше инсайдерской информации, чем у тебя»

Роналд Куман не жалеет о словах в адрес «Барселоны» из-за травмы Френки де Йонга.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов обвинил «блауграну» в травме полузащитника, из-за которой он пропустит Евро: «Они рискнули, и теперь нам приходится расплачиваться. У него была предыстория с травмой голеностопа».

Сегодня задали вопрос, не жалеет ли он о своих словах, на что тренер дал категоричный ответ.

«Я не жалею о сказанном. И на этом хотел бы закрыть этот вопрос. Не буду вдаваться в подробности, потому что мы хорошо поговорили с Френки на эту тему.

Думаю, у меня немного больше инсайдерской информации, чем у тебя», – сказал Куман, обращаясь к журналисту.

Его также также спросили, стал бы он рисковать де , если бы играли за титул.

«Я всегда мог разумно оценить фактор риска.

Конечно, это также зависит от игрока, и это все, что я скажу по этому поводу. Мы также говорили об этом с Френки», – добавил главный тренер сборной Нидерландов.

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