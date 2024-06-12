Куман – журналисту о словах про вину «Барсы» в травме Де Йонга: «Не жалею о сказанном. Мы хорошо поговорили с Френки на эту тему, у меня больше инсайдерской информации, чем у тебя»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Барселона Ла Лига Евро-2024 Френки де Йонг Футбол

Роналд Куман не жалеет о словах в адрес «Барселоны» из-за травмы Френки де Йонга.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов обвинил «блауграну» в травме полузащитника, из-за которой он пропустит Евро: «Они рискнули, и теперь нам приходится расплачиваться. У него была предыстория с травмой голеностопа».

Сегодня Куману задали вопрос, не жалеет ли он о своих словах, на что тренер дал категоричный ответ.

«Я не жалею о сказанном. И на этом хотел бы закрыть этот вопрос. Не буду вдаваться в подробности, потому что мы хорошо поговорили с Френки на эту тему.

Думаю, у меня немного больше инсайдерской информации, чем у тебя», – сказал Куман, обращаясь к журналисту.

Его также также спросили, стал бы он рисковать де Йонгом, если бы Нидерланды играли за титул.

«Я всегда мог разумно оценить фактор риска.

Конечно, это также зависит от игрока, и это все, что я скажу по этому поводу. Мы также говорили об этом с Френки», – добавил главный тренер сборной Нидерландов.

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Куман о составе Нидерландов на Евро: «Очень хорош. Многие завидуют количеству центральных защитников у нас. При правильной атмосфере сможем провести потрясающий турнир»

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10 комментариев
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Фраза «Думаю, у меня немного больше инсайдерской информации, чем у тебя» в данном контексте выглядит так, что Куман не отпустил обиду за увольнение из Барселоны и хочет поссорить Френки с клубом еще больше.

Мол, «эй, руководство Барселоны, Френки мне все сливает что у вас происходит, смотрите какой у вас игрок».
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Ответ Dexter Morgan
Респект Куману. Мужик должен быть мужиком. А не извиняться. Вымирающий вид в Европе.
Как раз-таки нормальный здравый мужик может легко извиниться, если понимает, что сделал что-то необдумав или на эмоциях. Другое дело, что это не тот случай.
Никогда не извиняются в основном глупые и закомплексованные люди с искусственно раздутым чсв (в виде гиперкомпенсации), ведь любое признание своей неправоты ,ещё больше хоронит их и так хрупкую самооценку и заставляет страдать внутри
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Ответ Feniks91
Наверное ему надо сказать ,что он много трындеть стал,сам не кто не как тренер не как футболист был ,а базарить умеет прям легенда футбола и знаток
Куман как футболист легенда Барселоны, если что
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Какой же он обиженный
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У Куману до сих пор на Барселону горит
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Найс френки подставил
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