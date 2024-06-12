Куман – журналисту о словах про вину «Барсы» в травме Де Йонга: «Не жалею о сказанном. Мы хорошо поговорили с Френки на эту тему, у меня больше инсайдерской информации, чем у тебя»
Роналд Куман не жалеет о словах в адрес «Барселоны» из-за травмы Френки де Йонга.
Ранее главный тренер сборной Нидерландов обвинил «блауграну» в травме полузащитника, из-за которой он пропустит Евро: «Они рискнули, и теперь нам приходится расплачиваться. У него была предыстория с травмой голеностопа».
Сегодня Куману задали вопрос, не жалеет ли он о своих словах, на что тренер дал категоричный ответ.
«Я не жалею о сказанном. И на этом хотел бы закрыть этот вопрос. Не буду вдаваться в подробности, потому что мы хорошо поговорили с Френки на эту тему.
Думаю, у меня немного больше инсайдерской информации, чем у тебя», – сказал Куман, обращаясь к журналисту.
Его также также спросили, стал бы он рисковать де Йонгом, если бы Нидерланды играли за титул.
«Я всегда мог разумно оценить фактор риска.
Конечно, это также зависит от игрока, и это все, что я скажу по этому поводу. Мы также говорили об этом с Френки», – добавил главный тренер сборной Нидерландов.
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Никогда не извиняются в основном глупые и закомплексованные люди с искусственно раздутым чсв (в виде гиперкомпенсации), ведь любое признание своей неправоты ,ещё больше хоронит их и так хрупкую самооценку и заставляет страдать внутри