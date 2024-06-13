Месси о будущем: «Пока не готов завершить карьеру. Не вижу себя тренером, это маловероятно. Но хотелось бы что-то, связанное с футболом»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал о планах на будущее.

«Я не готов уйти из футбола. Я делал это всю свою жизнь, я люблю играть в мяч. Я наслаждаюсь тренировками, повседневными делами и матчами.

Я всегда говорил, что не вижу себя тренером. Мне бы не хотелось им быть. Но в футболе и жизни столько поворотов, что никогда не угадаешь. Я все еще считаю это маловероятным.

Но да, хотелось бы [будущее], связанное с футболом, потому что это моя жизнь, мне это очень нравится», – сказал форвард «Интер Майами».

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53 комментария
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После окончания карьер Месси и Роналду скорее всего займут вакантные места Пеле и Марадоны и будут просто посещать разного рода футбольные мероприятия и наслаждаться жизнью в лучах своего величия. Футбольными тренерами их реально сложно представить.
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Ответ Папа Футбола
После окончания карьер Месси и Роналду скорее всего займут вакантные места Пеле и Марадоны и будут просто посещать разного рода футбольные мероприятия и наслаждаться жизнью в лучах своего величия. Футбольными тренерами их реально сложно представить.
Кришти: "Рад стать рекордсменом по посещённым мероприятиям. Не я гонюсь за мероприятиями, а мероприятия гонятся за мной ! Продолжаем работать 💪🏿💪🏿💪🏿💪🏿"
+23
-11
+12
Хороший сын, хороший отец, хороший муж, хороший друг, хороший человек ,это точно его будущее.Остальное неважно.
+18
-7
+11
Ответ Пацанчик реальный
Пока его подружки будут играть с Месси в одной команде, он не закончит,ведь иначе сложно будет прикрывать этот «радужный» кружок!☝️
Кто о чем ,а этот как всегда об одном и тоже.😘
+6
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+6
Ответ Папа Футбола
После окончания карьер Месси и Роналду скорее всего займут вакантные места Пеле и Марадоны и будут просто посещать разного рода футбольные мероприятия и наслаждаться жизнью в лучах своего величия. Футбольными тренерами их реально сложно представить.
Пеле и Марадона были равноценны.
Месси и роналду в роли победившего и проигравшего. Поэтому будет Месси и только он.
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+5
Ответ Пацанчик реальный
Будет хорошим ЛГБТ-послом!
Почему ты постоянно рекламироваешь свою ориентацию?
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+4
Ответ Madhamish
Какой нафиг тренер. если Месси интроверт с небогатым словарным запасом. Игрокам требуется инструкция перед матчем немножко больше, нежели que mira, bobo. Месси будет, может быть, скаутом, который увидит талант в ком-то или просто свадебным генералом типа Марадоны. Его можно ставить почетным президентом где угодно и одно его появление будет сопровождаться ажиотажем. Ну или в Барселоне может вести южноамериканский рынок, он влегкую засватает кого-угодно из ЛатАмерики.
ну речи Месси толкал в раздевалке Аргентины перед финалом Копы, вполне нормальный заряд.

Но да, скорее всего, он редко готов проявлять эмоции так, а тренеру неплохо заряжать перед игрой со всеми.
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Закомплексованный, завистливый и эгоистичная игрок это плохой вариант для тренера.
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Ответ songbilong
Кто-то у тебя что-то спрашивал насчёт Роналду?
Нет, я роналдовый волонтёр, сам проявляю инициативу !
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Ответ Папа Футбола
После окончания карьер Месси и Роналду скорее всего займут вакантные места Пеле и Марадоны и будут просто посещать разного рода футбольные мероприятия и наслаждаться жизнью в лучах своего величия. Футбольными тренерами их реально сложно представить.
Нехило ты так к ЧЕМПИОНАМ МИРА примазал роналду)
Как будто никто не заметит)
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Ответ Эден Азаров
Чтоб можно было особо не напрягаться и бабки рубить, да, прям как в последние годы футбольной карьеры.
Бургер иди сожри
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Ответ Заборостроитель
Мемуары издавать, да у Нетфликса в фильмах сниматься, как король распиара
Сомневаюсь что роналду предложат роль в Нетфликс.
Они анонсировали ряд фильмов про величайших ЧЕМПИОНОВ МИРА Месси, Пеле и Марадону.
На их фоне роналду ослик в табуне скакунов)
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Ответ football.in.kg
Ну и я о том же. Чтобы быть тренером нужно иметь лидерские качества и уметь вести за собой толпы людей. Это явно не про Месси. Я даже скаутом его не вижу. Скаут - это тоже про умение мало мальски коммуницировать. Послефутбольный Месси, скорее, нечто вроде Посла доброй воли. Посол-пришел-посидел-поговорил на пару слов про величие и ценности футбола и мечты мальчишек и девчонок добиться высот, и всякое такое.
Все мировые таблоиды после ЧМ 2022 :
Месси как генерал вёл свое войско к победе. Он был во главе всего.
Цитата.
Лео и правда к триумфу привёл молодняк, для которого он был вожаком. Они за своего вожака выгрызали на поле.

Но некоторым стоит понять, что человек, который не истерит,вовсе не лишён лидерские качеств.
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Лёля понимает, что имеет футбольное IQ на уровне Шоукросса, какое ему еще тренерство? Оббегать защитников будучи обколотым гормонами и стероидами не означает, что он сможет кого-то тренировать
Лучше быть обколотым гормонами нежели просто обколотым утырком как ваша светлость
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Ответ Пацанчик реальный
Будет хорошим ЛГБТ-послом!
Ахахаха зачёт 🤣
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Ответ Пацанчик реальный
Пока его подружки будут играть с Месси в одной команде, он не закончит,ведь иначе сложно будет прикрывать этот «радужный» кружок!☝️
Ты радужный долбач
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Телеэксперт на Матч тв
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Ответ Папа Футбола
После окончания карьер Месси и Роналду скорее всего займут вакантные места Пеле и Марадоны и будут просто посещать разного рода футбольные мероприятия и наслаждаться жизнью в лучах своего величия. Футбольными тренерами их реально сложно представить.
но было бы круто, конечно, глянуть на битву тренеров Месси и Роналду, но вот Месси я точно тренером не вижу как-то, а Роналду мне кажется побоится опозориться на данной должности
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Ответ Заяцволк
Кришти: "Рад стать рекордсменом по посещённым мероприятиям. Не я гонюсь за мероприятиями, а мероприятия гонятся за мной ! Продолжаем работать 💪🏿💪🏿💪🏿💪🏿"
Какая обидчивая дама в прошлый раз мои весьма ласковые слова оскарбили вас Мадам?
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Ответ Пнин
Конечно, он не уйдёт из футбола. Месси - это и есть футбол.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣А ещё он есть стадион, газон и мячик
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Ответ Пацанчик реальный
Пока его подружки будут играть с Месси в одной команде, он не закончит,ведь иначе сложно будет прикрывать этот «радужный» кружок!☝️
Комментарий удален модератором
Ответ Din Rizaev
Почему ты постоянно рекламироваешь свою ориентацию?
Потому что я натурал и считаю,что это правильно!
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Ответ proojiy12@gmail.com
Хороший сын, хороший отец, хороший муж, хороший друг, хороший человек ,это точно его будущее.Остальное неважно.
Ты что с ним на одной лестничной площадке жил откуда такие знания, обычно Латиносы так себе люди.
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Кажется, когда-то Месси говорил о том, что в будущем скорее станет спортивным директором, чем тренером.

Я тоже вижу его именно в этой роли. Тут и умение увидеть потенциальный и талант. И важность в переговорах. Представьте, вы молодая звезда и сам Месси звонит вам, чтобы позвать в клуб!
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Ответ proojiy12@gmail.com
Хороший сын, хороший отец, хороший муж, хороший друг, хороший человек ,это точно его будущее.Остальное неважно.
Хорошо сказано.

Месси любят во всем мире и гордятся встречами и фото с ним.
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Экспертом на матч тв
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Ответ football.in.kg
Месси точно не менеджер. Тренером он не сможет. Было заметно давно, всю его карьеру игроком. В отличие от Роналду, вот его я спокойно вижу тренером. Другой вопрос - захочет ли португальский гений этого сам, кажется, что навряд ли.
Что-то сомневаюсь,что Роналду супер знаток тактик и тд и что из него будет хороший тренер,это не Кроос,не Хаби Алонсо и тд.
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Месси точно не менеджер. Тренером он не сможет. Было заметно давно, всю его карьеру игроком. В отличие от Роналду, вот его я спокойно вижу тренером. Другой вопрос - захочет ли португальский гений этого сам, кажется, что навряд ли.
+4
-4
0
Ответ football.in.kg
Ну и я о том же. Чтобы быть тренером нужно иметь лидерские качества и уметь вести за собой толпы людей. Это явно не про Месси. Я даже скаутом его не вижу. Скаут - это тоже про умение мало мальски коммуницировать. Послефутбольный Месси, скорее, нечто вроде Посла доброй воли. Посол-пришел-посидел-поговорил на пару слов про величие и ценности футбола и мечты мальчишек и девчонок добиться высот, и всякое такое.
Посмотрел подписки и стало всё понятно)
0
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Ответ football.in.kg
Месси точно не менеджер. Тренером он не сможет. Было заметно давно, всю его карьеру игроком. В отличие от Роналду, вот его я спокойно вижу тренером. Другой вопрос - захочет ли португальский гений этого сам, кажется, что навряд ли.
Какой из Роналду тренер? С его истерическим складом характера. У него вся команда будет на нервах, в истериках и на карточках.
Месси тоже это не подходит, не сможет быть жёстким. Возможно, помощником тренера, или спортдиром, он хорошо распознает таланты.
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