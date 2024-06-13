Месси о будущем: «Пока не готов завершить карьеру. Не вижу себя тренером, это маловероятно. Но хотелось бы что-то, связанное с футболом»
Лионель Месси рассказал о планах на будущее.
«Я не готов уйти из футбола. Я делал это всю свою жизнь, я люблю играть в мяч. Я наслаждаюсь тренировками, повседневными делами и матчами.
Я всегда говорил, что не вижу себя тренером. Мне бы не хотелось им быть. Но в футболе и жизни столько поворотов, что никогда не угадаешь. Я все еще считаю это маловероятным.
Но да, хотелось бы [будущее], связанное с футболом, потому что это моя жизнь, мне это очень нравится», – сказал форвард «Интер Майами».
Месси и роналду в роли победившего и проигравшего. Поэтому будет Месси и только он.
Но да, скорее всего, он редко готов проявлять эмоции так, а тренеру неплохо заряжать перед игрой со всеми.
Как будто никто не заметит)
Они анонсировали ряд фильмов про величайших ЧЕМПИОНОВ МИРА Месси, Пеле и Марадону.
На их фоне роналду ослик в табуне скакунов)
Месси как генерал вёл свое войско к победе. Он был во главе всего.
Цитата.
Лео и правда к триумфу привёл молодняк, для которого он был вожаком. Они за своего вожака выгрызали на поле.
Но некоторым стоит понять, что человек, который не истерит,вовсе не лишён лидерские качеств.
Я тоже вижу его именно в этой роли. Тут и умение увидеть потенциальный и талант. И важность в переговорах. Представьте, вы молодая звезда и сам Месси звонит вам, чтобы позвать в клуб!
Месси любят во всем мире и гордятся встречами и фото с ним.
Месси тоже это не подходит, не сможет быть жёстким. Возможно, помощником тренера, или спортдиром, он хорошо распознает таланты.