Месси о будущем: «Пока не готов завершить карьеру. Не вижу себя тренером, это маловероятно. Но хотелось бы что-то, связанное с футболом»

Лионель Месси рассказал о планах на будущее.

«Я не готов уйти из футбола. Я делал это всю свою жизнь, я люблю играть в мяч. Я наслаждаюсь тренировками, повседневными делами и матчами.

Я всегда говорил, что не вижу себя тренером. Мне бы не хотелось им быть. Но в футболе и жизни столько поворотов, что никогда не угадаешь. Я все еще считаю это маловероятным.

Но да, хотелось бы [будущее], связанное с футболом, потому что это моя жизнь, мне это очень нравится», – сказал форвард « ».