Кроос о давлении от домашнего Евро: «На нас возложена ответственность за атмосферу, которая будет царить в стране. Хочу выиграть турнир, завершить карьеру с ЛЧ и Евро почти неприлично, но я бы это принял»
Тони Кроос рассказал о давлении от домашнего Евро.
«Домашний Евро – это еще более особенное событие. Не так много игроков, которые испытали большой чемпионат на родной земле. Страна в восторге. На нас возложена большая ответственность за атмосферу, которая будет царить в стране в ближайшие недели.
Но это также большая честь и радость – играть в этом турнире. Давление, конечно, есть, но мы также должны уметь наслаждаться этим давлением до определенной степени. В конце концов, это всего лишь футбол.
Конечно, у меня есть голод к победам. Это было одной из причин моего возвращения. Потому что я хочу добиться успеха и выиграть этот турнир. Если бы я не думал, что это возможно, я бы этого не сделал. Завершить свою карьеру с Лигой чемпионов и Евро было бы почти неприлично, но я бы это принял», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Германии.
Первый матч команда Германии проведет 14 июня против Шотландии.