Кроос о шансах Германии на Евро: «У меня очень хорошие ощущения, мы можем противостоять любому сопернику. Если выиграем первый матч, может развиться эйфория, которая далеко нас приведет»

Теги Мануэль Нойер Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Шотландии по футболу Тони Кроос Евро-2024 Томас Мюллер Паскаль Гросс Илкай Гюндоган Никлас Фюллькруг Футбол

Тони Кроос поделился мнением о перспективах сборной Германии на домашнем Евро.

После успехов в матчах против Франции и Нидерландов в марте настроение вокруг национальной команды изменилось в положительную сторону. Неужели талантливые игроки наконец-то смогли показать свой класс?

– Дело не только в таланте. Если мы пройдемся по составу, у нас есть такие игроки, как Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Паскаль Гросс, я, Томас Мюллер и Никлас Фюллькруг – это целый ряд игроков старше 30 лет. На мой взгляд, проблема заключалась в том, что типы игроков были не идеально подобраны.

При счете 0:0 против Украины команда показала достойную игру. Каковы перспективы на чемпионате Европы?

– У меня очень хорошие ощущения. Если мы выиграем первый матч, то может развиться эйфория, которая может далеко нас привести.

А если что-то пойдет не так?

– Тогда ничего не потеряно. Но мы очень хотим начать на позитивной ноте. В последний раз нам это удавалось в 2016 году. И чемпионат Европы во Франции тогда был последним турниром, где мы хорошо выступили.

Насколько сильна группа?

– Мы можем противостоять любому сопернику, – сказал полузащитник сборной Германии.

Сборная Германии сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Первый матч немцы проведут с Шотландией 14 июня.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Юрий Кечко
Без нормального нападающего тяжко будет
Да и без нормального вратаря тоже непросто🤓
+2
0
+2
Без нормального нападающего тяжко будет
+1
0
+1
Ответ Владислав Харламов
Говоря про эйфорию, которая далеко приведет, вспоминаю Евро 2012 и Россия - Чехия 4-1...
А я вспомнил Евро 2008, Испания Россия 4 1.
+1
0
+1
Говоря про эйфорию, которая далеко приведет, вспоминаю Евро 2012 и Россия - Чехия 4-1...
0
0
0
Евро как мы убедились может выиграть абсолютно любая сборная, так что хоронить немцев явно не стоит
+1
-1
0
Ответ Владислав Харламов
Говоря про эйфорию, которая далеко приведет, вспоминаю Евро 2012 и Россия - Чехия 4-1...
да не, ну вы божий дар и яичницу не путайте тоже
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий