Кроос о шансах Германии на Евро: «У меня очень хорошие ощущения, мы можем противостоять любому сопернику. Если выиграем первый матч, может развиться эйфория, которая далеко нас приведет»

Тони Кроос поделился мнением о перспективах сборной Германии на домашнем Евро.

– После успехов в матчах против Франции и Нидерландов в марте настроение вокруг национальной команды изменилось в положительную сторону. Неужели талантливые игроки наконец-то смогли показать свой класс?

– Дело не только в таланте. Если мы пройдемся по составу, у нас есть такие игроки, как , , , я, и – это целый ряд игроков старше 30 лет. На мой взгляд, проблема заключалась в том, что типы игроков были не идеально подобраны.

– При счете 0:0 против Украины команда показала достойную игру. Каковы перспективы на чемпионате Европы?

– У меня очень хорошие ощущения. Если мы выиграем первый матч, то может развиться эйфория, которая может далеко нас привести.

– А если что-то пойдет не так?

– Тогда ничего не потеряно. Но мы очень хотим начать на позитивной ноте. В последний раз нам это удавалось в 2016 году. И чемпионат Европы во Франции тогда был последним турниром, где мы хорошо выступили.

– Насколько сильна группа?

– Мы можем противостоять любому сопернику, – сказал полузащитник сборной Германии.

сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Первый матч немцы проведут с Шотландией 14 июня.