Шустер о «Реале»: «Придет Мбаппе, но уйдет Кроос – это может стать проблемой. Его организация игры была очень важна»

Бернд Шустер высказался об изменениях в составе «Реала».

Ранее мадридский клуб объявил о подписании . Вместе с этим команду покинет , принявший решение завершить карьеру после Евро-2024.

«Придет Мбаппе, но они потеряют Крооса – мы забываем, что это может стать проблемой для «Реала». У меня есть сомнения по поводу полузащиты, потому что умение Крооса организовывать игру было очень важно, и здесь футбол многое теряет», – сказал бывший игрок и тренер « ».