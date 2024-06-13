Шустер о «Реале»: «Придет Мбаппе, но уйдет Кроос – это может стать проблемой. Его организация игры была очень важна»

Теги Реал Мадрид Бернд Шустер Ла Лига Тони Кроос Килиан Мбаппе Футбол

Бернд Шустер высказался об изменениях в составе «Реала».

Ранее мадридский клуб объявил о подписании Килиана Мбаппе. Вместе с этим команду покинет Тони Кроос, принявший решение завершить карьеру после Евро-2024.

«Придет Мбаппе, но они потеряют Крооса – мы забываем, что это может стать проблемой для «Реала». У меня есть сомнения по поводу полузащиты, потому что умение Крооса организовывать игру было очень важно, и здесь футбол многое теряет», – сказал бывший игрок и тренер «Реала».

6 комментариев
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Уходит не только Кроос, уходит и Модрич, оба игрока одной позиции.
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