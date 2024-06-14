«Все, кто здесь выступают, сейчас могут сделать больше, чем я». Щербакова записала влог с финала Гран-при среди любителей

Анна Щербакова записала влог с финала Гран-при среди любителей.

«Последние три месяца я провела дома, поэтому, конечно же, очень соскучилась по фигурному катанию и могу с уверенностью сказать, что все, кто здесь выступает, сейчас могут сделать намного больше, чем я. Но это уже мелочи. Самое главное, что я могу ходить и выбираться ко льду и наслаждаться фигурным катанием», – сказала .

В марте фигуристка перенесла операцию на голеностопе.