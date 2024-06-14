«Все, кто здесь выступают, сейчас могут сделать больше, чем я». Щербакова записала влог с финала Гран-при среди любителей

Теги Первый канал видео Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова записала влог с финала Гран-при среди любителей.

«Последние три месяца я провела дома, поэтому, конечно же, очень соскучилась по фигурному катанию и могу с уверенностью сказать, что все, кто здесь выступает, сейчас могут сделать намного больше, чем я. Но это уже мелочи. Самое главное, что я могу ходить и выбираться ко льду и наслаждаться фигурным катанием», – сказала Щербакова.

В марте фигуристка перенесла операцию на голеностопе. 

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14 комментариев
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Ответ Адриана
А я и не знала, что есть Гран при для любителей. Приятно видеть Аню, вроде бы волосы подстригла, а здесь опять длинные, хоршенькая такая.
Вообще хотелось бы, чтобы спортивный сайт уделял внимание и соревнованиям среди любителей и командным соревнованиям. А не только важным новостям, кто от кого отписался.
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+16
А я и не знала, что есть Гран при для любителей. Приятно видеть Аню, вроде бы волосы подстригла, а здесь опять длинные, хоршенькая такая.
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Аня молодец!
Хороший влог!
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Очень понравилось, как Аня взаимодействует с участниками, так по-доброму и с интересом расспрашивает их о том, что привело их в ФК, формате любительских соревнований. Ремарка в заголовке улыбнула, с самоиронией у Ани все в порядке) Радует, что уже начала выбираться в свет, теперь побыстрее окончательно восстановиться.
+14
-2
+12
Ответ RusVector
В обход Тутберидзе и на первый канал? Что за связи у Щербаковой?
ну вы как маленький, чесслово. всемогущий папастас, тайный правитель этого мира - что тут непонятного!
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+8
Такая приятная атмосфера )) Прямо тоже захотелось купить коньки и пойти хотя бы на массовые катания ))
+7
0
+7
Анютка респект ))
+8
-2
+6
Ответ Lina T.
Вообще хотелось бы, чтобы спортивный сайт уделял внимание и соревнованиям среди любителей и командным соревнованиям. А не только важным новостям, кто от кого отписался.
Да, согласна.
+4
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Молодец, Аня! Хороший влог!
+4
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Интересно про такие соревнования послушать)) Может когда-то наши звезды туда заявятся в пожилом возрасте😂
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Что происходит вообще?
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Аня растет как ведущая. Если раньше она говорила больше шаблонами, то сейчас еще и эмоции добавила. Смотрится профессионально! И как всегда уверенная грамотная речь. Не присмотрел ли ее Первый канал в качестве комментатора или ведущей ?
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