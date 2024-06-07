Пальинья – главная цель «Баварии». Мюнхенцы готовы заплатить «Фулхэму» до 45 млн евро
Жоау Пальинья все еще интересен «Баварии», пытавшейся купить его прошлым летом.
Как передает FCBInside со ссылкой на Sky Sport Deutschland, полузащитник «Фулхэма» стал главной трансферной целью мюнхенцев. Его хотят видеть в команде как оба спортивных директора, так и главный тренер Венсан Компани. Бельгиец высоко оценивает физические характеристики 28-летнего игрока и его умение отбирать мяч.
Соглашение между «Баварией» и Пальиньей, достигнутое в 2023-м, остается в силе, а вот с лондонским клубом договориться еще только предстоит. Мюнхенцы готовы заплатить от 40 до 45 млн, стороны контактируют.
В АПЛ-2023/24 португальский хавбек провел 33 матча и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.