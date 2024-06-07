Пальинья – главная цель «Баварии». Мюнхенцы готовы заплатить «Фулхэму» до 45 млн евро

Теги Бавария Венсан Компани Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Жоау Пальинья деньги Футбол

Жоау Пальинья все еще интересен «Баварии», пытавшейся купить его прошлым летом.

Как передает FCBInside со ссылкой на Sky Sport Deutschland, полузащитник «Фулхэма» стал главной трансферной целью мюнхенцев. Его хотят видеть в команде как оба спортивных директора, так и главный тренер Венсан Компани. Бельгиец высоко оценивает физические характеристики 28-летнего игрока и его умение отбирать мяч.

Соглашение между «Баварией» и Пальиньей, достигнутое в 2023-м, остается в силе, а вот с лондонским клубом договориться еще только предстоит. Мюнхенцы готовы заплатить от 40 до 45 млн, стороны контактируют.

В АПЛ-2023/24 португальский хавбек провел 33 матча и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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В каком-то смысле из-за срыва его трансфера появился и раскрылся самородок в лице Павловича, и теперь что, в аренду его отдавать или на скамейку? Уже Станишича отдали в аренду Байеру, когда в обороне весь сезон бардак был. Ну либо кто-то из пары Киммих-Горецка собираются уходить.
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Жалко Пальинью, уже сфотографировался с футболкой, но не перешел. Давно пора в топ-клуб, хотя возникают вопросы по Павловичу - хорошо проявил себя в последние полгода.
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Ответ Русский Татарин
С каких пор павлович стал опорником?
Всю жизнь был опорником
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Что-то мне кажется, что Фулхэм их отправит куда подальше со своими 45-ю миллионами) Бавария прошлым летом конечно серьёзно провалилась с менеджментом, когда не смогла его подписать. А сейчас зачем им он вообще. Мне кажется, не тот игрок для Компани. Онана например и моложе, и интереснее
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Ответ Михо
Опять началось. Сейчас напишут что это лучший оплрник АПЛ, а Родри тогда кто?😃 зачем он нужен, если Павлович добился такого прогресса всего за год
С каких пор павлович стал опорником?
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