Слишкович об отношении к «Спартаку»: «Если бы у вас в кармане два года лежал камень, вы бы его полюбили. Однажды вернусь, чтобы выиграть чемпионство»

Теги Спартак премьер-лига Россия Р-Спорт Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович заявил, что однажды вернется в «Спартак» за чемпионством.

Боснийский тренер временно возглавлял красно-белых после отставки Гильермо Абаскаля, у которого ранее работал ассистентом. По окончании сезона специалист покинул клуб по собственному желанию.

– Ряд экспертов утверждал, что вам нужно дать шанс на посту главного тренера «Спартака». Считаете ли вы, что за весенний отрезок чемпионата заслужили такой шанс?

– Я об этом не думал, но убежден, что однажды вернусь в «Спартак», чтобы выиграть чемпионство.

– Многие ваши коллеги, которые ранее работали в «Спартаке», говорили, что пост главного тренера красно-белых – самый сложный и нервный в российском футболе. За время работы в «Спартаке» чувствовали это? Были ли проблемы и интриги против вас?

– Никогда проблем и интриг не было. В каждом клубе присутствует давление, но все зависит от людей – некоторых давление уничтожает, другим же дает силы.

– Чем стал для вас «Спартак» за эти два года?

– Если бы у вас в кармане лежал два года камень, вы бы его полюбили. «Спартак» мне многое дал, я никогда этого не забуду, для меня этот клуб навсегда останется особенным, – сказал бывший тренер красно-белых.

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33 комментария
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Мостовой: "Если б вы два года не мыли голову, вы бы тоже вознeнавидели Абаскаля.".
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Ответ Zenith forever
Комментарий скрыт
Причём тут Динамо?
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Это был хрящик из борща.
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Камень у меня ассоциируется с Зобниным. Когда сильно надо было (Балтике), запорол кучу моментов, зато в матче, который ничего не решал, положил красивый голешник, что очень редко с ним бывает.
Выкинуть нужно камни из карманов, если хотят претендовать на титул в чемпионате.
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Ответ Северный болельщик
Камень у меня ассоциируется с Зобниным. Когда сильно надо было (Балтике), запорол кучу моментов, зато в матче, который ничего не решал, положил красивый голешник, что очень редко с ним бывает. Выкинуть нужно камни из карманов, если хотят претендовать на титул в чемпионате.
Тоже замечал, что Рома забивает часто в конце сезона, когда мы уже потеряли все шансы на все. А на дистанции забить не может, в важных матчах, когда это надо. Но моменты имеет. Увы, это уже потолок для Романа.
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А если в почках то вы бы его раздробили.
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Спартак - камень. Ясно.
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Под лежачий камень вода не течёт
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Ответ Mikhail Shkryabin
Причём тут Динамо?
Ну ладно вам минусовать то, Динамо же и правда как будто бы проклято))
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Спартак это не камень. Спартак это крест, который несет каждый болельщик этой команды)
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В очередь за Д.А.Аленичевым!
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Небольшой отрезок чемпионата. При нем команда играла, порой яркий футбол показывала. Да, с кубком не повезло. Но оставил приятные эмоции.
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Он слова тебе красиво говорит,
Только каменное сердце не болит(с)
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Достойно.
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Если бы у вас в команде 2 года играло бревно....
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Если бы у вас в команде было два полена…
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