«В Америке или Бразилии, где половина населения темнокожие, больше расизма, чем в России! В Краснодаре, Москве или Петербурге на тебя никто не станет таращиться». Касинтура из «Динамо» Махачкала о расизме

Теги премьер-лига Россия Матч ТВ Динамо Махачкала дискриминация Эгаш Касинтура Футбол

Эгаш Касинтура ответил на вопрос о проявлениях расизма в России.

– Есть мнение, что в России часто встречаются проявления расизма.

– В Америке или Бразилии, где половина населения темнокожие, больше расизма, чем в России! Понятно, что люди бывают разные. Но, слава богу, я с неприятными моментами никогда не сталкивался.

Просто это же бывает не расизм, а вкус человека: кому-то больше нравится славянская внешность, кому-то – азиатская. Но в этом нет ничего плохого.

В маленьких городах могу встретить удивление, что темнокожий ходит по улице – допустим, дети смотрят по-особенному. Но в Краснодаре, Москве или Петербурге на тебя никто не станет таращиться просто потому, что ты не местный. Так что, думаю, расизма тут нет, – заявил ангольский полузащитник «Динамо» Махачкала.

28 комментариев
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Дык это напрямую связано, у нас на темнокожих смотрят как на туристов, а там это часть общества, которой может быть недовольна другая часть общества. Наши нац. меньшинства и объекты нац. предрассудков- это люди с Северного Кавказа и Средней Азии.
+36
-1
+35
У нас расизм в сторону мигрантов из средней Азии больше направлен чем на негров , которые всегда считались забавной экзотикой
+17
-4
+13
Ответ Мерген Морозов
Так и на сев Кавказе на славян смотрят как на нац меньшинства. А уж если кучкуются то вообще подозрительно
славяне на кавказе это и есть нац меньшинство
+12
-1
+11
Негры у нас - студенты или спортсмены.
Наркотой торгуют и беспредельничают у нас другие этнические группы.
Потому и фобий к неграм много меньше, чем там.
Всё просто.
+13
-2
+11
Ответ Куприн
Дык это напрямую связано, у нас на темнокожих смотрят как на туристов, а там это часть общества, которой может быть недовольна другая часть общества. Наши нац. меньшинства и объекты нац. предрассудков- это люди с Северного Кавказа и Средней Азии.
Так и на сев Кавказе на славян смотрят как на нац меньшинства. А уж если кучкуются то вообще подозрительно
+6
-2
+4
Ответ deligy
У ваших детей в поселке Малиновка иная раса, отличная от армян?
Да, они чёрные, хотя Кудрявцев и его жена белые🤷🤷
+5
-1
+4
Ответ Вадим Сидоров
А если к вам в Анголу приедет белый человек, вы конечно на него не таращитесь?
По-моему, на ЧМ в 2006 у них был в составе белый, видимо, какой-то португалец
+2
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Ответ Real_v_dushe
Нет никаких там "предрассудков", там есть конкретные проблемы культурного, образовательного и идеологического плана. У русских нет никаких проблем с башкирами или татарами, потому что они также встроены в единое социально-культурное пространство со славянами, они никогда не станут игиловцами или хамаосвцами. Другой вопрос к выходцам из этих регионов.
Десятки и сотни башкир воевали за ИГИЛ, вообще-то.
Был один из самых активных регионов по рекрутингу
+3
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Ну это и очевидно, чем больше чернокожего населения тем выше преступность, тем больше угроз для национальной безопасности, отсюда и недовольство. В России есть недовольство к мигрантам из стран средней Азии, это тоже самое. Просто пока в России африканцев мало, то и проблем нет, но когда станет много, то и ситуация изменится
+5
-3
+2
Ответ Александр Кудрявцев
У на в посёлке Малиновка так дети играют с армянскими детьми, и не чего 🤷🤷 такого
У ваших детей в поселке Малиновка иная раса, отличная от армян?
+1
0
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Да только детей и может удивить темнокожий человек, идущий по улице. А так-то - в любом городе, в котором есть ВУЗ с международной кафедрой, никого не удивить темнокожими ребятами, стоящими в очереди к кассе в Магните или Пятерочке.
+3
-2
+1
У на в посёлке Малиновка так дети играют с армянскими детьми, и не чего 🤷🤷 такого
+2
-1
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У нас давно ценные специалисты на аборигенов таращатся
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Все беззакония темнокожих сейчас модно списывать на расизм
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Ответ fraqtop
Да, они чёрные, хотя Кудрявцев и его жена белые🤷🤷
Особенно смешно, когда на английском европеоидную расу называют Caucasian / Caucasoid, но армяне оказывается другой расы )
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А если к вам в Анголу приедет белый человек, вы конечно на него не таращитесь?
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Ответ Александр Александров
славяне на кавказе это и есть нац меньшинство
Ага
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Ответ Александр Александров
славяне на кавказе это и есть нац меньшинство
И не только там, во всех национальных республиках ... Особенно на госслужбе, только у нас это не расизм, по другому называется ...
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Ответ Real_v_dushe
Нет никаких там "предрассудков", там есть конкретные проблемы культурного, образовательного и идеологического плана. У русских нет никаких проблем с башкирами или татарами, потому что они также встроены в единое социально-культурное пространство со славянами, они никогда не станут игиловцами или хамаосвцами. Другой вопрос к выходцам из этих регионов.
игиловцем может стать кто угодно, даже русский
гугли анатолий землянка
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Ответ Real_v_dushe
Нет никаких там "предрассудков", там есть конкретные проблемы культурного, образовательного и идеологического плана. У русских нет никаких проблем с башкирами или татарами, потому что они также встроены в единое социально-культурное пространство со славянами, они никогда не станут игиловцами или хамаосвцами. Другой вопрос к выходцам из этих регионов.
И самое забавное что Башкиры и Татары были лидеры по числу рекрутинга в ИГИЛ, а не Северный Кавказ.
Вот и явный пример предрассудков себя на блюдечке привез.

Ps Хамасовцы вообще действуют только в 1 зоне, на 1 территории, как и Талибы никогда не действовали вне зоны своей страны. Их упоминание вообще забавно. Матчасть.
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Ответ Юрий Кечко
У нас расизм в сторону мигрантов из средней Азии больше направлен чем на негров , которые всегда считались забавной экзотикой
У нас скорее расизм(вернее шовинизм) мигрантов направлен на местных, а не наоборот.
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Ответ riverman1980
У нас скорее расизм(вернее шовинизм) мигрантов направлен на местных, а не наоборот.
Что,отказывыют сдавать квартиры славянам,или набухавшись на день ВДВ устраивают погромы славян?
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Ответ Вадим Сидоров
"В Краснодаре, Москве или Петербурге на тебя никто не станет таращиться" Т.е на них даже смотреть нельзя, это расизм)
ты значение слова «таращиться» не знаешь?
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