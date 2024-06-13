«В Америке или Бразилии, где половина населения темнокожие, больше расизма, чем в России! В Краснодаре, Москве или Петербурге на тебя никто не станет таращиться». Касинтура из «Динамо» Махачкала о расизме
Эгаш Касинтура ответил на вопрос о проявлениях расизма в России.
– Есть мнение, что в России часто встречаются проявления расизма.
– В Америке или Бразилии, где половина населения темнокожие, больше расизма, чем в России! Понятно, что люди бывают разные. Но, слава богу, я с неприятными моментами никогда не сталкивался.
Просто это же бывает не расизм, а вкус человека: кому-то больше нравится славянская внешность, кому-то – азиатская. Но в этом нет ничего плохого.
В маленьких городах могу встретить удивление, что темнокожий ходит по улице – допустим, дети смотрят по-особенному. Но в Краснодаре, Москве или Петербурге на тебя никто не станет таращиться просто потому, что ты не местный. Так что, думаю, расизма тут нет, – заявил ангольский полузащитник «Динамо» Махачкала.
Наркотой торгуют и беспредельничают у нас другие этнические группы.
Потому и фобий к неграм много меньше, чем там.
Всё просто.
Был один из самых активных регионов по рекрутингу
гугли анатолий землянка
Вот и явный пример предрассудков себя на блюдечке привез.
Ps Хамасовцы вообще действуют только в 1 зоне, на 1 территории, как и Талибы никогда не действовали вне зоны своей страны. Их упоминание вообще забавно. Матчасть.