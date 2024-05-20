Хабиба и Хасбика пригласят на 1-й матч махачкалинского «Динамо» в РПЛ. Клуб впервые сыграет в Премьер-лиге

Теги премьер-лига Россия Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев UFC Хабиб Нурмагомедов Спорт-Экспресс Динамо Махачкала Хасбик Футбол

Махачкалинское «Динамо» пригласит Хабиба Нурмагомедова на свой 1-й матч в РПЛ.

В следующем сезоне махачкалинский клуб сыграет в Мир РПЛ впервые в своей истории

«Будут ли Хабиб и Хасбик приглашены на первый матч команды в РПЛ? На самом деле, у нас огромное количество болеющих, переживающих за нашу команду с первых ее шагов. Особенно Хабиб, Хасбик – они, безусловно, в скобках.

Хабиб – личность не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения гражданской позиции, личностных характеристик. Это огромная личность. Мы были очень рады, что на одной из последних игр он вышел на поле со 101-летним ветераном.

Конечно, они будут приглашены на первый матч в РПЛ», – заявил президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

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11 комментариев
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Ну вот. 2 зрителя на трибунах точно будет. А говорили что на них вообще никто не ходит
+13
-1
+12
Хабиб первым ударом не по мясу, а по Хасбику пробьет? Умно, умно.
+6
0
+6
Ответ shurepa17@gmail.com
Ну вот. 2 зрителя на трибунах точно будет. А говорили что на них вообще никто не ходит
Скорее 1,5
+5
0
+5
А какая у него гражданская позиция? Я не русский, я дагестанец? Есть тут граждане Дагестана? Объясните, пожалуйста
+2
0
+2
Ответ funnynerd21
Комментарий удален пользователем
Странно. Ты же за Месси
+3
-1
+2
Ответ shurepa17@gmail.com
Ну вот. 2 зрителя на трибунах точно будет. А говорили что на них вообще никто не ходит
Пол кило и Ляля 🤣
+2
0
+2
Комментарий удален пользователем
Новый Анжи?
+1
-1
0
Хасбик сейчас в Майами занят
+1
-1
0
Подскажите, а играть будут в само Махачкале, или где-то ещё?
0
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0
Предлагаю больше граждан ОАЭ пригласить - авось деньги вложат
0
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0
Ответ Alex Shizoid
А какая у него гражданская позиция? Я не русский, я дагестанец? Есть тут граждане Дагестана? Объясните, пожалуйста
У него гражданство оаэ
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