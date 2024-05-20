Хабиба и Хасбика пригласят на 1-й матч махачкалинского «Динамо» в РПЛ. Клуб впервые сыграет в Премьер-лиге

Махачкалинское «Динамо» пригласит Хабиба Нурмагомедова на свой 1-й матч в РПЛ.

В следующем сезоне махачкалинский клуб сыграет в Мир РПЛ впервые в своей истории.

«Будут ли Хабиб и Хасбик приглашены на первый матч команды в РПЛ? На самом деле, у нас огромное количество болеющих, переживающих за нашу команду с первых ее шагов. Особенно Хабиб, Хасбик – они, безусловно, в скобках.

Хабиб – личность не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения гражданской позиции, личностных характеристик. Это огромная личность. Мы были очень рады, что на одной из последних игр он вышел на поле со 101-летним ветераном.

Конечно, они будут приглашены на первый матч в », – заявил президент махачкалинского « » .