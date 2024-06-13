Касинтура из «Динамо» о жизни в Махачкале: «На 150 тысяч рублей одному можно жить без проблем. Банально на такси не приходится столько тратить, сколько в Москве и Краснодаре»

Эгаш Касинтура высказался о расходах на жизнь в Махачкале.

В 2015 году полузащитник махачкалинского «Динамо» приехал из Анголы учиться на нефтяника в Краснодар, где сперва попал в мини-футбольный клуб «Новая генерация».

– Насколько большие зарплаты в футзале?



– В самых лучших клубах России могут платить до 1,5 млн рублей в месяц. Но обычно в среднем это деньги, которые сопоставимы с зарплатами клубов Второй лиги в большом футболе.

В «Новой генерации» зарплата была сравнима как раз со Второй лигой.



– Какой суммы тебе достаточно в месяц для комфортной жизни?



– Все зависит от города. Если речь о Махачкале, то банально на такси не приходится столько тратить, сколько в Москве и Краснодаре. Меньше тратишь на еду, на аренду квартиры. Если говорить о тратах только на себя и не брать семью, то на 150 тысяч рублей можно спокойно жить без проблем, – заявил полузащитник «Динамо» Махачкала.

«В Америке или Бразилии, где половина населения темнокожие, больше расизма, чем в России! В Краснодаре, Москве или Петербурге на тебя никто не станет таращиться». Касинтура из «Динамо» Махачкала о расизме