Собослаи о Евро: «Венгрия хочет выйти из группы. Надеюсь, матч с Шотландией не будет решающим» 

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Сборная Шотландии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Доминик Собослаи Футбол

Доминик Собослаи рассказал о желании сборной Венгрии выйти в плей-офф Евро-2024.

«Я очень хочу выйти из группы, как и любой другой игрок. Но мы должны признать, что попали в очень сильную группу. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы пройти как можно дальше. Мы точно знаем, на что способны. Мы знаем, чего достигли на данный момент в матчах с другими сборными. 

Для каждой команды важно хорошо стартовать. Сборная Швейцарии тоже будет думать, что хороший старт ей бы очень помог. Посмотрим, кто больше этого хочет.

Я видел сборную Германии. Думаю, у нее очень хороший состав. Нагельсманн – мой бывший тренер. Это будет хороший матч – очень его жду.

Надеюсь, что [матч с Шотландией] не будет решающим. Мы постараемся доказать всем, что у нас есть кое-какие козыри в рукаве. Если он будет иметь решающее значение, то мы выйдем с правильным настроем. Я поговорил с Роббо [партнером по «Ливерпулю» Эндрю Робертсоном], но я не хочу раскрывать никаких подробностей», – сказал капитан сборной Венгрии.

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1 комментарий
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Возможно выйти, но очень трудно будет это сделать
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