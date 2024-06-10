Франция – главный фаворит Евро-2024 по версии Goal. Португалия и Бельгия – в топ-3, Англия – 4-я, Германия – 5-я, Италия – 10-я

Сборная Франции названа главным фаворитом Евро-2024 по версии Goal.

Портал Goal представил новую версию рейтинга фаворитов предстоящего чемпионата Европы. Первую строчку заняла команда Дидье Дешама. Сборная Италии, действующий обладатель трофея, стала десятой.

Весь список выглядит так:

1. Франция;

2. Португалия;

3. Бельгия;

4. Англия;

5. Германия;

6. Испания;

7. Нидерланды;

8. Австрия;

9. Хорватия;

10. Италия;

11. Дания;

12. Венгрия;

13. Турция;

14. Украина;

15. Швейцария;

16. Чехия;

17. Словакия;

18. Словения;

19. Сербия;

20. Румыния;

21. Шотландия;

22. Польша;

23. Албания;

24. Грузия.

пройдет в с 14 июня по 14 июля.