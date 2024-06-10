Франция – главный фаворит Евро-2024 по версии Goal. Португалия и Бельгия – в топ-3, Англия – 4-я, Германия – 5-я, Италия – 10-я

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Сборная Франции названа главным фаворитом Евро-2024 по версии Goal.

Портал Goal представил новую версию рейтинга фаворитов предстоящего чемпионата Европы. Первую строчку заняла команда Дидье Дешама. Сборная Италии, действующий обладатель трофея, стала десятой. 

Весь список выглядит так:

1. Франция;

2. Португалия;

3. Бельгия;

4. Англия;

5. Германия;

6. Испания;

7. Нидерланды;

8. Австрия;

9. Хорватия;

10. Италия;

11. Дания;

12. Венгрия;

13. Турция;

14. Украина;

15. Швейцария;

16. Чехия;

17. Словакия;

18. Словения;

19. Сербия;

20. Румыния;

21. Шотландия;

22. Польша;

23. Албания;

24. Грузия. 

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 

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55 комментариев
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Ответ PIT-BUL
Австрия выше Италии?))
Да. На карту посмотрите
+68
-3
+65
Австрия выше Италии?))
+12
-1
+11
Бельгия как высоко. Все же пик прошли
+8
-1
+7
Ответ Юрий Костыгин
Пусть уж эта Бельгия хоть что-то выиграет. Талантливое же поколение и остается с пустыми руками.
Там кроме Де Брюйне никого уже нет
+6
-2
+4
Бредятина! Какая еще Австрия? Бельгия в топ 10 но не выше 8-9 места, Швейцария должна быть выше Венгрии, Австрии, турции, Украины может и Дании
+4
0
+4
Ответ PIT-BUL
Австрия выше Италии?))
Ну, кстати говоря, на прошлом Евро они дали очень плотный бой итальянцам🤓
+3
0
+3
Пусть уж эта Бельгия хоть что-то выиграет. Талантливое же поколение и остается с пустыми руками.
+4
-2
+2
Goal cовсем не верит в автобусника Саутгейта ) И в Германию которая на своих то полях может затащить. Вспомните ЧМ 2006 ? Кто тогда только Клинсмана не засирал. Но то поколение немцев, на этих же cтадионах, тогда себя показали нормально.
+2
0
+2
Очень странно видеть Бельгию в топ-3 при такой Англии и хозяевах-немцах
+3
-2
+1
Ответ Петя Петушков
Португалия Ахахаха
Тебя Бельгия не смушает?)
+2
-1
+1
Бельгийцы уже не фавориты, прошло их время к сожалению.
+1
0
+1
Португалия и Бельгия пффф не смешите.!!
+1
0
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Судя по Спортсу, я прям рада что не перевелись нормальные болельщики, главный фаворит это Сербия)))
Я очень рада))
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Германия будет в тройке, как минимум
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Германия должна быть второй. Третья Англия
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Бред. Португалия уж точно не в топ-3. И даже не в топ-5.
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Бельгию регулярно ставят топом, а на деле получается пшик.
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Ответ dreadnought13
У французов Дешам, а это рулетка, могут выиграть, а могут 4 место в группе занять
В смысле рулетка? У них за последние 4 турнира: серебро Евро, золото ЧМ, 1/8 Евро, серебро ЧМ. Нормальная такая рулетка🤓
+1
0
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Куртуа один из немногих, почему Бельгия обычно была в фаворитах (хоть и кроме ЧМ 18 нигде особо успехов не добилась)

Не верю в эту команду без лучшего вратаря планеты, даже после травмы
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Ответ ShadyL
тебе с такими приоритетами лучше игры дружбы дождаться, а не смотреть на турнир клятых
У меня там сербы играют, а я своих не бросаю и на чужих не меняю))
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0
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Ответ deligy
Бельгия как высоко. Все же пик прошли
По традиции, наверное. Хотя, не считая Греции Рехагеля, не помню, когда в последний раз ЧМ или Евро выигрывала команда во главе с варягом.
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Ответ PIT-BUL
Австрия выше Италии?))
Их поменяли местами)
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Ответ Ллб
Да. На карту посмотрите
Там Финляндия вообще в топе.
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Ответ Честный контроль
Скорее французы победят. Сильнее всех на голову пока. Но футбол, есть футбол! Особо смешно про Бельгию. Как сборная без тренера может на что то претендовать.
У французов Дешам, а это рулетка, могут выиграть, а могут 4 место в группе занять
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0
Ответ Ксюша Каблукова
Буду болеть за Сербию) Англичане показали себя на Евро - 2016, сербы хотя бы плакать не будут про злых русских))
тебе с такими приоритетами лучше игры дружбы дождаться, а не смотреть на турнир клятых
+1
-1
0
Ответ Юрий Костыгин
Пусть уж эта Бельгия хоть что-то выиграет. Талантливое же поколение и остается с пустыми руками.
Так уже тю-тю поколение там уже Де Брюйне ветеран!!
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Ответ ShadyL
тебе с такими приоритетами лучше игры дружбы дождаться, а не смотреть на турнир клятых
Я и то, и то посмотрю - успею))) Не переживай, малая))
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Ответ mbauer
А за что Италию так?
Посредственная атака и сомнительная защита. Они с Бельгией должны быть на одних местах
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Ответ Юрий Костыгин
Пусть уж эта Бельгия хоть что-то выиграет. Талантливое же поколение и остается с пустыми руками.
Мне кажется играет роль лоскутность Бельгии: Фландрия и Валлония исторически не были едины. Хотя конечно сейчас погоду там делают мигранты. Кроме того, бельгийцам не хватает своего большого тренера, заразившего бы всех энтузиазмом. Кого-то можно было бы из поколения 80-х взять. Энцо Шифо, например, тем более, он не фламандец и не валлон :) но у него тренерская карьера не задалась...
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Ответ Syndycate
Там кроме Де Брюйне никого уже нет
Витцель, Вертонген, Карраско и Лукаку!
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