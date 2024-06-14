Нагельсманн о старте Евро: «Смотрю в глаза игрокам и вижу: Германия жаждет победить в первой игре. У Шотландии талантливая команда, они много играют в пас и очень опасны»

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн высказался в преддверии игры Германия – Шотландия.

Матч открытия Евро-2024 пройдет сегодня в Мюнхене.

«Когда я смотрю в глаза игрокам, я вижу, что они жаждут одержать в первой игре победу. Я действительно с нетерпением жду матча. Это очень приятное чувство, хоть я немного нервничаю. Это большой турнир. Это особенный момент – вести за собой сборную и страну. 

У Шотландии очень хорошая и талантливая команда. Они много играют в пас и очень опасны. Их игроки отдают все силы и бросаются в любое единоборство – таков шотландский менталитет», – сказал главный тренер сборной Германии.

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