Нагельсманн о 1-м матче на домашнем Евро: «Давление есть, но эйфория сильнее. Если Германия хорошо начнет, все будет возможно»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн высказался о старте Евро-2024.

В матче открытия турнира сборная Германии встретится с командой Шотландии. Игра пройдет в Мюнхене завтра, 14 июня. 

«Я все еще молодой тренер, и это будет что-то особенное – принять участие в домашнем чемпионате Европы и провести первый матч в городе, где я долгое время жил и вырос, не могу дождаться.

Это будет особенный матч на домашнем чемпионате Европы. Мы чувствуем давление, это часть футбола, но я думаю, что эйфория сильнее.

У нас есть возможность начать турнир лучше, чем предыдущие, но нет смысла слишком много говорить о прошлом, давайте подумаем о том, где мы находимся сейчас и чего хотим. Если мы хорошо начнем, на этом чемпионате Европы все будет возможно», – сказал главный тренер сборной Германии. 

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