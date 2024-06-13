Нагельсманн о 1-м матче на домашнем Евро: «Давление есть, но эйфория сильнее. Если Германия хорошо начнет, все будет возможно»

Юлиан Нагельсманн высказался о старте Евро-2024.

В матче открытия турнира сборная Германии встретится с командой Шотландии. Игра пройдет в Мюнхене завтра, 14 июня.

«Я все еще молодой тренер, и это будет что-то особенное – принять участие в домашнем чемпионате Европы и провести первый матч в городе, где я долгое время жил и вырос, не могу дождаться.

Это будет особенный матч на домашнем чемпионате Европы. Мы чувствуем давление, это часть футбола, но я думаю, что эйфория сильнее.

У нас есть возможность начать турнир лучше, чем предыдущие, но нет смысла слишком много говорить о прошлом, давайте подумаем о том, где мы находимся сейчас и чего хотим. Если мы хорошо начнем, на этом чемпионате Европы все будет возможно», – сказал главный тренер сборной Германии.