Гюндоган о матче-открытии Евро: «Против Шотландии будет сложно – у них отличная игра, много звезд АПЛ. Мы уверены в себе, это особенное событие»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча-открытия Евро-2024.

Завтра, 14 июня, сборная Германии сыграет с командой Шотландии.

«Возможность сыграть на Евро в своей собственной стране выпадает раз в жизни, поэтому, конечно, это действительно особенное событие. Мы знаем, что игра против Шотландии будет сложной. Они показывают отличный футбол, у них много звезд АПЛ – это будет непросто, но мы уверены в себе.

Мы знаем свои качества и потенциал команды. Если мы выступим хорошо, если болельщики тоже будут поддерживать нас, мы сможем создать особую атмосферу в день открытия и, надеюсь, завоюем три очка», – сказал капитан сборной Германии.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Tollie
надеюсь, шотландцы разберут гестаповцев на кирпичики и настучат 3-5 голов
не любить футбол в который играют Кроос Гюндоган и Виртц- себя не уважать
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий