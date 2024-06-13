Гюндоган о матче-открытии Евро: «Против Шотландии будет сложно – у них отличная игра, много звезд АПЛ. Мы уверены в себе, это особенное событие»
Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча-открытия Евро-2024.
Завтра, 14 июня, сборная Германии сыграет с командой Шотландии.
«Возможность сыграть на Евро в своей собственной стране выпадает раз в жизни, поэтому, конечно, это действительно особенное событие. Мы знаем, что игра против Шотландии будет сложной. Они показывают отличный футбол, у них много звезд АПЛ – это будет непросто, но мы уверены в себе.
Мы знаем свои качества и потенциал команды. Если мы выступим хорошо, если болельщики тоже будут поддерживать нас, мы сможем создать особую атмосферу в день открытия и, надеюсь, завоюем три очка», – сказал капитан сборной Германии.