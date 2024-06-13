Гюндоган о запрете на споры с арбитрами на Евро: «Жалобы – часть игры. Надеюсь, судьи проявят понимание, и желтых будет не слишком много»

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига судьи Евро-2024 Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган прокомментировал правило о спорах с судьей на Евро-2024.

На чемпионате Европы с арбитрами смогут общаться только капитаны команд. Другим игрокам за это могут предъявляться желтые карточки. 

«Надеюсь, они понимают, что мы люди и иногда реагируем подобным образом. Иногда у нас не самые лучшие манеры.

Я могу понять идею этого правила. Судья мирового уровня умеет сопереживать в сложных ситуациях. Надеюсь, судьи проявят понимание. Жалобы – часть игры. Мы любим игру, потому что она вызывает разные эмоции.

Не хочу проявлять неуважение, но я надеюсь, что желтых карточек будет не слишком много», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Германии.

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24 комментария
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За год в Барселоне научился хороводам вокруг судей 😁
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надеюсь мечты Илкая не сбудутся, надоели вечные хороводы вокруг судей.
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Каждому, просто каждому желтую за спор, верещание и т.д. Мигом отучатся. Но и с судей жестко спрашмвать за косяки. Мечты, мечты..
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Это отличное нововведение. Меньше жалоб, больше футбола.
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Ответ Streetbor
За год в Барселоне научился хороводам вокруг судей 😁
Хави научил своему лучшему скиллу))
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Жалобы - это дурная привычка, а не часть игры. Смотреть неприятно. Надо отучаться, пусть и через наказание.
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Гюндоган уже проникся бчкашным днк
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Испанцам будет очень тяжело себя сдерживать
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Напротив. Хорошо бы специальный судья вместе с желтой раздавал поджопники за нытьё)
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Я бы не сказал, что жалобы футболистов как-то связаны с эмоциями от игры. Очень редко футболисты искренне возмущаются спорным решениям, все остальное от наглости, по любому поводу.
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Ахахахахаха. Вот это номер.
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Одна из благороднейших каталонских традиций. Всё, прикрыли лавочку.
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Хороводчики из БЧК явно будут расстроены таким нововведением.
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Давно пора как в баскетболе ввести наказания. Там за любое сомнение в авторитете судьи технический.
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"Парламент - не место для дискуссий"
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тогда всем хана
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Ой как это было бы здорово!!
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У пепа он что-то так не рассуждал
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А итальянцам запретят жестикулировать руками вблизи судьи 🙂
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Скандалы гарантированы.
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Ответ Oleg Pepel
Каждому, просто каждому желтую за спор, верещание и т.д. Мигом отучатся. Но и с судей жестко спрашмвать за косяки. Мечты, мечты..
Есть такие арбитры,которым данная работа должна быть запрещена,например Оливер и Тэйлор!)))
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