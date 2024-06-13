Гюндоган о запрете на споры с арбитрами на Евро: «Жалобы – часть игры. Надеюсь, судьи проявят понимание, и желтых будет не слишком много»

Илкай Гюндоган прокомментировал правило о спорах с судьей на Евро-2024.

На чемпионате Европы с арбитрами смогут общаться только капитаны команд. Другим игрокам за это могут предъявляться желтые карточки.

«Надеюсь, они понимают, что мы люди и иногда реагируем подобным образом. Иногда у нас не самые лучшие манеры.

Я могу понять идею этого правила. Судья мирового уровня умеет сопереживать в сложных ситуациях. Надеюсь, судьи проявят понимание. Жалобы – часть игры. Мы любим игру, потому что она вызывает разные эмоции.

Не хочу проявлять неуважение, но я надеюсь, что желтых карточек будет не слишком много», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Германии.