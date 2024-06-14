Гвардиола о Гюндогане: «Один из самых умных игроков, кого я тренировал. Когда он говорил, слушали все, включая меня. Илкай был ключом к успеху «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Футбол

Пеп Гвардиола назвал Илкая Гюндогана одним из умнейших игроков мирового футбола.

«Если мне было нужно оливковое масло для салата, я мог просто зайти к Илкаю и попросить его. Он был очень сдержанным, не шумел, не устраивал вечеринок. Идеальный сосед. После того, как мы выиграли Лигу чемпионов, я пришел к нему в гости со своей семьей, и мы распили бутылку шампанского.

Илкай говорил мало, но когда он говорил, слушали все, включая меня. Он был ясен и прямолинеен. Он очень умный игрок, один из самых умных, кого я тренировал. Он был ключом к нашему успеху.

Игрок может быть быстрым или обладать отличным ударом, но то, что выделяет его и делает элитным, – это его интеллект. Принятие правильных решений под давлением, знание, что нужно команде в любой момент, – вот какие черты я хочу видеть у игроков. 

Илкаю я все объяснял всего один раз. Он сразу понимал и воплощал это. Это невероятно.

Обсуждать игру с Илкаем было одно удовольствие. Он видит общую картину и более мелкие детали, из которых состоит футбольный матч. Я убежден, что однажды он станет отличным тренером», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Stern.

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3 комментария
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После такой характеристики Барселона в будущем назначит Гюндогана на пост главного тренера.
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Как же Пеп круто выводит игроков на следующий уровень, из добротных исполнителей в настоящих мастеров.
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+4
По Гюндогану действительно создается ощущение, что он этакий теневой лидер.
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