Гвардиола о Гюндогане: «Один из самых умных игроков, кого я тренировал. Когда он говорил, слушали все, включая меня. Илкай был ключом к успеху «Ман Сити»

Пеп Гвардиола назвал Илкая Гюндогана одним из умнейших игроков мирового футбола.

«Если мне было нужно оливковое масло для салата, я мог просто зайти к Илкаю и попросить его. Он был очень сдержанным, не шумел, не устраивал вечеринок. Идеальный сосед. После того, как мы выиграли Лигу чемпионов, я пришел к нему в гости со своей семьей, и мы распили бутылку шампанского.

говорил мало, но когда он говорил, слушали все, включая меня. Он был ясен и прямолинеен. Он очень умный игрок, один из самых умных, кого я тренировал. Он был ключом к нашему успеху.

Игрок может быть быстрым или обладать отличным ударом, но то, что выделяет его и делает элитным, – это его интеллект. Принятие правильных решений под давлением, знание, что нужно команде в любой момент, – вот какие черты я хочу видеть у игроков.

Илкаю я все объяснял всего один раз. Он сразу понимал и воплощал это. Это невероятно.

Обсуждать игру с Илкаем было одно удовольствие. Он видит общую картину и более мелкие детали, из которых состоит футбольный матч. Я убежден, что однажды он станет отличным тренером», – сказал главный тренер « » в интервью Stern.