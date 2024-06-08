«МЮ» намерен подписать Брэнтуэйта до конца июня. «Эвертон» хочет 75-80 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Джерреда Брэнтуэйта летом.

« » не хочет отпускать 21-летнего защитника и рассчитывает на игрока в следующем сезоне. Но если сделка все-таки состоится, то руководство ливерпульского клуба рассчитывает получить порядка 75-80 миллионов фунтов.

Руководство « » рассчитывает, что сделка по будет заключена до 30 июня.

При этом Manchester Evening News сообщает, что «МЮ» «не станет выкупать» защитника за такую высокую цену. К тому же в их списке есть еще несколько центральных защитников, например, Бремер из «Ювентуса» и Эдмонд Тапсоба из «Байера».