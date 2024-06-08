«МЮ» намерен подписать Брэнтуэйта до конца июня. «Эвертон» хочет 75-80 млн фунтов

Теги Байер Манчестер Юнайтед Ювентус Эвертон премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Бремер Эдмонд Тапсоба Джерред Брэнтуэйт деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Джерреда Брэнтуэйта летом.

«Эвертон» не хочет отпускать 21-летнего защитника и рассчитывает на игрока в следующем сезоне. Но если сделка все-таки состоится, то руководство ливерпульского клуба рассчитывает получить порядка 75-80 миллионов фунтов. 

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что сделка по Брэнтуэйту будет заключена до 30 июня.

При этом Manchester Evening News сообщает, что «МЮ» «не станет выкупать» защитника за такую высокую цену. К тому же в их списке есть еще несколько центральных защитников, например, Бремер из «Ювентуса» и Эдмонд Тапсоба из «Байера». 

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11 комментариев
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Мне кажется в АПЛ есть какой-то картельный сговор. Клубы договорились каждые 5 лет продавать им по 1-му ЦЗ за абсолютно шальные бабки.))
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Честно говоря, слухи про Брентвейта в МЮ не выдерживают никакой критики ибо, во-первых, это слишком дорого.
Во-вторых , Брентвейт это чел который проявил себя только в одном сезоне да и то в дуболомном футболе Дайча – как он проявит себя в более атакующем стиле(который наверное хотят видеть в МЮ) это большой вопрос. Хотя даже в автобусе он оказался не нужен тренеру сборной Англии вот.
А в-третьих, у нас уже есть левоногий цз Мартинес, который хорошо себя проявил(когда не был сломан): два левоногих цз в основе это какая-то муть непонятная, а списывать Лисандро после одного неудачного из-за травм сезона как-то неправильно. Можно(и наверное , нужен) найти какого-нибудь перспективного чела или просто недорогого Лцз на случай продолжения банкета от арга, но не брать же брита за половину трансферного бюджета на лета и опять болтаться как овно в проруби без центра поля, с одним Далотом на две позиции краёв защиты и без второго цн(подмена/конкуренция Хою, который тоже не железный, да и молодой-нестабильный).
В общем, если новое руководство начнёт трансферить всяких Брентвейтов и назначать Саутгейтов главными тренерами как нас пугают журнализды, то всё тут понятно и ничего не поменялось в лучшую сторону. Интересное лето нас ждёт
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Интересно кого все таки подпишут, фамилий много называют, кто реальность. БРЕНТУЭЙТ, ЛЕНИ ЙОРО, БРЕМЕР, ТОПСОБА, ТОДИБО.
Главное хочется знать кто из них лучше, кто заиграет
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Маловато просят
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Мама захотела новый холодильник
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Наверное этот чувак и Тодибо будут хорошими подписаниями на позиции ЦЗ. Последний сезон показал, что надеятся на Шо как левоногую подмену Мартинеза - несостоятельная стратегия. Да она и в принципе неверная. Если ценник собьют до 60 фунтов, почему бы и нет. Для начала будет не в старте конечно, если Мартинез будет здоров.
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Чемпионате Англии клубы которые выиграли много трофеев, в том числе лч, составляют игроков из других стран, так что чтобы стать лучшим клубом придётся набрать футболистов за границей.
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Ответ Ksandvankneshas
Честно говоря, слухи про Брентвейта в МЮ не выдерживают никакой критики ибо, во-первых, это слишком дорого. Во-вторых , Брентвейт это чел который проявил себя только в одном сезоне да и то в дуболомном футболе Дайча – как он проявит себя в более атакующем стиле(который наверное хотят видеть в МЮ) это большой вопрос. Хотя даже в автобусе он оказался не нужен тренеру сборной Англии вот. А в-третьих, у нас уже есть левоногий цз Мартинес, который хорошо себя проявил(когда не был сломан): два левоногих цз в основе это какая-то муть непонятная, а списывать Лисандро после одного неудачного из-за травм сезона как-то неправильно. Можно(и наверное , нужен) найти какого-нибудь перспективного чела или просто недорогого Лцз на случай продолжения банкета от арга, но не брать же брита за половину трансферного бюджета на лета и опять болтаться как овно в проруби без центра поля, с одним Далотом на две позиции краёв защиты и без второго цн(подмена/конкуренция Хою, который тоже не железный, да и молодой-нестабильный). В общем, если новое руководство начнёт трансферить всяких Брентвейтов и назначать Саутгейтов главными тренерами как нас пугают журнализды, то всё тут понятно и ничего не поменялось в лучшую сторону. Интересное лето нас ждёт
Слишком дорого для МЮ? Лол
Ярко играл только один сезон? Вдвойне лол

В МЮ профессиональные клоуны трансферами заведуют, я бы попросил. А там, где они всё же ошибаются, футболистов добивает тренер.
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