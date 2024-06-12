«МЮ» не готов платить 70+ млн фунтов за Брэнтуэйта – столько просит «Эвертон». Рэтклифф не хочет переплачивать за игроков, как это делал клуб в прошлом

«МЮ» не готов удовлетворить запросы «Эвертона» по Джерреду Брэнтуэйту.

Ранее сообщалось, что ливерпульский клуб просит 75-80 млн фунтов за защитника.

Как пишет talkSPORT, «МЮ» не хочет платить запрашиваемую цену.

Новый миноритарный владелец манкунианцев Джим Рэтклифф не хочет платить чрезмерно завышенные суммы, как это бывало с «МЮ» в прошлом.

Рэтклифф также считает, что, несмотря слабый интерес со стороны «Реала», « » является единственным серьезным претендентом на Брэнтуэйта в данный момент, и остерегается участвовать в фактически единоличных торгах.