«МЮ» не готов платить 70+ млн фунтов за Брэнтуэйта – столько просит «Эвертон». Рэтклифф не хочет переплачивать за игроков, как это делал клуб в прошлом

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Джерред Брэнтуэйт деньги Джим Рэтклифф Футбол

«МЮ» не готов удовлетворить запросы «Эвертона» по Джерреду Брэнтуэйту.

Ранее сообщалось, что ливерпульский клуб просит 75-80 млн фунтов за защитника.

Как пишет talkSPORT, «МЮ» не хочет платить запрашиваемую цену.

Новый миноритарный владелец манкунианцев Джим Рэтклифф не хочет платить чрезмерно завышенные суммы, как это бывало с «МЮ» в прошлом.

Рэтклифф также считает, что, несмотря слабый интерес со стороны «Реала», «Манчестер Юнайтед» является единственным серьезным претендентом на Брэнтуэйта в данный момент, и остерегается участвовать в фактически единоличных торгах.

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11 комментариев
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Не факт, что Тодибо хуже, при цене в 2 раза дешевле.
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Я дамал,что не готовы платить легенде Барсы Мартину Брейтвейту
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Купите кто-нибудь Тодибо, Барса 20% получит.
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Хорошие центральные сейчас дорогие
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Так молодой английский защитник не может стоить меньше. Уже просто идёт доплата за паспорт
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Какой то сюр. Ретлифф начинает вызывать сомнения в своей адекватности.
Ладно, оставить лысого на год по контракту, куда ни шло. Малый выбор на рынке. Но зачем ему продлевать контракт? Смысл?
Да и цена за Брентвэйта - не переплата ни разу. Ну сторгуй 5-10 и заплати. Топ защитник готовый и который еще вырастет.
Щас еще лысому с Голландии Бробби привезут, продадут Бруно и Каземиро, и у клуба будет новое прозвище - деревня дураков
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Махнуть на Санчо с доплатой))
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Ответ SaH4r.
Купите кто-нибудь Тодибо, Барса 20% получит.
Он уже в Барсе наиграл, представляю его в жестком интенсивном футболе АПЛ :)))
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Ответ ta-tosha
Он уже в Барсе наиграл, представляю его в жестком интенсивном футболе АПЛ :)))
В Ницце он хорош
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Ответ ЭкспертДиванный
Я дамал,что не готовы платить легенде Барсы Мартину Брейтвейту
Тот настолько богат, что может играть бесплатно.
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