«МЮ» не готов платить 70+ млн фунтов за Брэнтуэйта – столько просит «Эвертон». Рэтклифф не хочет переплачивать за игроков, как это делал клуб в прошлом
«МЮ» не готов удовлетворить запросы «Эвертона» по Джерреду Брэнтуэйту.
Ранее сообщалось, что ливерпульский клуб просит 75-80 млн фунтов за защитника.
Как пишет talkSPORT, «МЮ» не хочет платить запрашиваемую цену.
Новый миноритарный владелец манкунианцев Джим Рэтклифф не хочет платить чрезмерно завышенные суммы, как это бывало с «МЮ» в прошлом.
Рэтклифф также считает, что, несмотря слабый интерес со стороны «Реала», «Манчестер Юнайтед» является единственным серьезным претендентом на Брэнтуэйта в данный момент, и остерегается участвовать в фактически единоличных торгах.
Ладно, оставить лысого на год по контракту, куда ни шло. Малый выбор на рынке. Но зачем ему продлевать контракт? Смысл?
Да и цена за Брентвэйта - не переплата ни разу. Ну сторгуй 5-10 и заплати. Топ защитник готовый и который еще вырастет.
Щас еще лысому с Голландии Бробби привезут, продадут Бруно и Каземиро, и у клуба будет новое прозвище - деревня дураков