Рикарду Куарежма: «Роналду всегда будет играть решающую роль – в Саудовской Аравии или Европе. Он силен, его воля помогает преуспевать»

Рикарду Куарежма высказался о Криштиану Роналду.

«Роналду всегда будет играть решающую роль, будь то в Саудовской Аравии или в Европе. Хоть это и совершенно разные турниры. Криштиану говорил, что саудовский чемпионат входит в топ-5 главных лиг. Я с этим не согласен.

Думаю, мы всегда должны ждать от Криштиану максимума, независимо от того, играет ли он в Саудовской Аравии или в любой другой лиге. Он силен, и именно эта воля и целеустремленность помогают ему добиваться успеха», – сказал бывший футболист сборной Португалии.