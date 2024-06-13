Рикарду Куарежма: «Роналду всегда будет играть решающую роль – в Саудовской Аравии или Европе. Он силен, его воля помогает преуспевать»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Рикарду Куарежма высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Рикарду Куарежма высказался о Криштиану Роналду.

«Роналду всегда будет играть решающую роль, будь то в Саудовской Аравии или в Европе. Хоть это и совершенно разные турниры. Криштиану говорил, что саудовский чемпионат входит в топ-5 главных лиг. Я с этим не согласен.

Думаю, мы всегда должны ждать от Криштиану максимума, независимо от того, играет ли он в Саудовской Аравии или в любой другой лиге. Он силен, и именно эта воля и целеустремленность помогают ему добиваться успеха», – сказал бывший футболист сборной Португалии.

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15 комментариев
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И он прав. Куарежма играл с Роналду. И знает его. Хейтеры со спортса, конечно, знают лучше, да?
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Великий Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру, лучший футболист в истории 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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Только глупый мессифил это сможет не признать.
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Ответ За Валенсию с 1999
Спасибо, родной. Я просто хочу уйти в минус. Годами стараюсь, а рейтинг 19000. Хочу минус 19000
Гений.
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Ответ За Валенсию с 1999
Спасибо, родной. Я просто хочу уйти в минус. Годами стараюсь, а рейтинг 19000. Хочу минус 19000
Хорошая цель 💪 Тебе все под силу, верим.
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Да, лучший - это все вменяемые понимают.
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Комментарий удален модератором
А трофеи будут в СА?
это не хейт . Факты.
Просто в чем решающия роль в команде последние годы..не пойму
Я не фанат никого из игроков,за клубы болею.
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Ответ За Валенсию с 1999
Хочу поставить рекорд по минусам. Жмите
Я минусовать не буду. На фоне местных неадекватов ты просто ангел. И делаешь это ради минусов.
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Ответ Роман
Хорошая цель 💪 Тебе все под силу, верим.
Спасибо 💪
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Ответ Капибарбер
Началась какая то дикая пиар-акция восхваления Альнасровца... Технологи Мендеша знают своё дело
Да ничего не началось, иди отдыхай уже, а то не уснешь
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