Соболев выложил фото из Парижа. Форвард «Спартака» с семьей посетил ресторан с видом Эйфелеву башню
Александр Соболев выложил семейное фото из Парижа.
На фотографии Соболев вместе с женой и сыном стоят на летней террасе ресторана на фоне Эйфелевой башни.
Напомним, сезон в Мир РПЛ завершился 25 мая.
Пиза, Тауэр, Собор чьей-то там матери, храм Василия Блаженного, статуя Свободы, Искупитель в Рио и прочая, и прочая.
Особенно всегда меня забавит зрелище, когда на концерте/спортивном событии 80% людей стоят и снимают на свои телефоны видео.
Но, тем не менее.
Типа соучастие.
"И я там был, и мёд я пил" (с)
А жена она какой должна быть? Толстой, нос с бородавкой в бигудях, грязном халате и с небритым ногами?