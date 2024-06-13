Соболев выложил фото из Парижа. Форвард «Спартака» с семьей посетил ресторан с видом Эйфелеву башню

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Александр Соболев Футбол

Александр Соболев выложил семейное фото из Парижа.

На фотографии Соболев вместе с женой и сыном стоят на летней террасе ресторана на фоне Эйфелевой башни.

Напомним, сезон в Мир РПЛ завершился 25 мая.

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39 комментариев
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На его месте должен быть Сафонов!))
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Спасибо, что держите в курсе 🙏🗼🔝👨‍👩‍👦🫶🇨🇵⚽🥖🐬😎
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колхозник в Париже
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Ответ Клирик
На его месте должен быть Сафонов!))
Напьётся- будет!
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Альфифа башня красивая очень. Всех 😘.
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Ответ сергей петров
Комментарий удален модератором
Да некоторые берут обычных девушек, а вот уже замужем, эти девушки превращают себя в похожих на экскортниц, денег море, времени тоже,
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Ответ Аврал
Не-не.Башня в Париже отдельная история.Часто наблюдаю толпы туристов истерически фоткающихся на её фоне.На Елисейских полях стоит очередь на разделительной полосе дороги в ожидании лучшего места для фото.Странно..
Ну дык а только ли она?)
Пиза, Тауэр, Собор чьей-то там матери, храм Василия Блаженного, статуя Свободы, Искупитель в Рио и прочая, и прочая.

Особенно всегда меня забавит зрелище, когда на концерте/спортивном событии 80% людей стоят и снимают на свои телефоны видео.

Но, тем не менее.
Типа соучастие.
"И я там был, и мёд я пил" (с)
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Ответ сергей петров
Комментарий удален модератором
Почему она эскортница? Родила ребенка, деньги есть, ухаживает за собой.
А жена она какой должна быть? Толстой, нос с бородавкой в бигудях, грязном халате и с небритым ногами?
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Ответ Клирик
На его месте должен быть Сафонов!))
Заплатит бабки бывшей , будет )))
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Анчелотти тренирует уже 30 лет. Чушь
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Ответ Аврал
Не-не.Башня в Париже отдельная история.Часто наблюдаю толпы туристов истерически фоткающихся на её фоне.На Елисейских полях стоит очередь на разделительной полосе дороги в ожидании лучшего места для фото.Странно..
Карго-культ
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Ответ Аврал
Откуда эта дичь фоткаться обязательно на фоне башни?Показать всем я был в Париже?И что?Что в этом выдающегося?)И МИД же предупреждал-возможны провакации!!))
Палишься. Выучи язык, на котором работаешь.
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Ответ Павел Ермаков
Зарема 5 родила,однако многие продолжают ее стебать эскортницей.😁
Ну так она как жила? Конкурсы красоты, съёмки для плейбой, да и она как бы гражданская жена. А тут просто жена родила ребёнка живёт с мужем, сфига ли она эскортница?
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Почему она эскортница? Родила ребенка, деньги есть, ухаживает за собой. А жена она какой должна быть? Толстой, нос с бородавкой в бигудях, грязном халате и с небритым ногами?
Зарема 5 родила,однако многие продолжают ее стебать эскортницей.😁
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Ответ Чебурашка от Гены
Вы не выкладываете фотки в ВК там или в ОК или ещё где нибудь нибудь? Думаю, тут большинство так делает. 😁
Претензия не к Соболеву, а к спортсу. Зачем это здесь? Достаточно, что он у себя это разместил. Персофаны полюбоваться могут.
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К Соболеву без претензий. Он отдыхает, фотки выкладывает - всё правильно. А вот спортс как-то мельчает. Тоже мне, новость футбольная!
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Я не в зенит,я в ПСЖ.😁😁😉
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Выиграл три тура, может себе позволить Париж!
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Ну Соболев это максимум в Paris FC.
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Молодцы!!!
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Вот и замена мбаппе подъехала
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Да пофигу ему и всем остальным футболистам эти фото. Пивка бы попить, пока французы не узнали известного футболиста. Жены конечно нудят: вынеси ёлку, вынеси ёлку!
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Комментарий удален модератором
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