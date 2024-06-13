«Байер» подписал хавбека «Жироны» Гарсию за 18+2 млн евро. Контракт – до 2029 года
Алеиш Гарсия перешел из «Жироны» в «Байер».
Немецкий клуб объявил о подписании 26-летнего полузащитника. Контракт с ним рассчитан до 2029 года.
Сообщалось, что сумма трансфера составит 18+2 млн евро.
В сезоне-2023/24 Алеиш Гарсия провел за «Жирону» 37 матчей в Ла Лиге, отметившись 3 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика – здесь.
Фото: https://www.bayer04.de/
Если эту новость можно было отправить в прошлое , на годик назад, то я бы спорил с кем-угодно , что он не угадает название обеих команд сразу, даже за десять попыток