«Байер» подписал хавбека «Жироны» Гарсию за 18+2 млн евро. Контракт – до 2029 года

Алеиш Гарсия перешел из «Жироны» в «Байер».

Немецкий клуб объявил о подписании 26-летнего полузащитника. Контракт с ним рассчитан до 2029 года.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 18+2 млн евро.

В сезоне-2023/24 провел за «Жирону» 37 матчей в , отметившись 3 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика – здесь.

Фото: https://www.bayer04.de/