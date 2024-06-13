«Байер» подписал хавбека «Жироны» Гарсию за 18+2 млн евро. Контракт – до 2029 года

Теги Байер бундеслига Германия Ла Лига трансферы Жирона Алеиш Гарсия Футбол

Алеиш Гарсия перешел из «Жироны» в «Байер».

Немецкий клуб объявил о подписании 26-летнего полузащитника. Контракт с ним рассчитан до 2029 года. 

Сообщалось, что сумма трансфера составит 18+2 млн евро.

В сезоне-2023/24 Алеиш Гарсия провел за «Жирону» 37 матчей в Ла Лиге, отметившись 3 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика – здесь.

Фото: https://www.bayer04.de/

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25 комментариев
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Кто их них Гарсия?
+35
-3
+32
Чемпион Германии купил игрока у бронзового призера чемпионата Испании.
Если эту новость можно было отправить в прошлое , на годик назад, то я бы спорил с кем-угодно , что он не угадает название обеих команд сразу, даже за десять попыток
+26
-1
+25
Ответ Evgen_Hazard
Началось дербанство. От Жироны к групповому этапу что-нибудь останется? Хотя бы тот с розовыми волосами
там от Штутгарта уже ничего не остается
+16
0
+16
Ответ ParvizLNDRreal
Кто их них Гарсия?
щас бы Рольфеса не узнать
+10
-3
+7
Байер на испанцев решил переключиться я так понял
+5
0
+5
кхе кхе, 20? Это как? Одного из лучших хавов сезона в Испании?? Это читорство...
+5
0
+5
Ответ ParvizLNDRreal
Кто их них Гарсия?
Справа на фото
+3
0
+3
Байер тоже будут дербанить, неизвестно у кого больше игроков уйдет
+2
0
+2
Ответ Evgen_Hazard
Началось дербанство. От Жироны к групповому этапу что-нибудь останется? Хотя бы тот с розовыми волосами
"Тот с розовыми волосами" лично отказался от перехода в Реал, в тг пабликах о Реале когда всплыла новость о его возможном трансфере буквально каждый второй диванный критик критиковал его за розовые волосы 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Началось дербанство. От Жироны к групповому этапу что-нибудь останется? Хотя бы тот с розовыми волосами
+2
-1
+1
Ответ dorff_nk
Генеральный директор Байера испанец
Как и главный тренер =)
+1
0
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Байер на испанцев решил переключиться я так понял
Генеральный директор Байера испанец
+1
0
+1
Даром
+1
0
+1
На детали начинают разбирать команду. Жаль.
0
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Ответ Evgen_Hazard
Началось дербанство. От Жироны к групповому этапу что-нибудь останется? Хотя бы тот с розовыми волосами
групповому этапу чего?
0
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Ответ Evgen_Hazard
Началось дербанство. От Жироны к групповому этапу что-нибудь останется? Хотя бы тот с розовыми волосами
Коуто? Поговаривают в Юве может оказаться...
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Ответ Jan Paskel
групповому этапу чего?
Ну а как это назвать? Группа же будет, хоть и одна). Групповой этап и есть. Не регулярный чемпионат же называть, при восьми-то матчах, которые проведёт каждая команда.
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Ответ Evgen_Hazard
Началось дербанство. От Жироны к групповому этапу что-нибудь останется? Хотя бы тот с розовыми волосами
Гризманн же в Атлетико давно
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Ответ Evgen_Hazard
Началось дербанство. От Жироны к групповому этапу что-нибудь останется? Хотя бы тот с розовыми волосами
И от Болоньи еще...Но только почему вы так этому удивляетесь?) Так было всегда.
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Он до сих пор играет и ему только 26??? Сколько было когда переходил в Барселону?
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Неплохой трансфер для Байера!
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Ответ ParvizLNDRreal
Кто их них Гарсия?
Оба.
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Ответ songbilong
Он до сих пор играет и ему только 26??? Сколько было когда переходил в Барселону?
Это не Алеиш Видаль, а Алеиш Гарсия
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