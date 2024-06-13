«Байер» подпишет хавбека «Жироны» Гарсию за 18+2 млн евро
Хавбек «Жироны» Алеиш Гарсия близок к переходу в «Байер».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 18+2 млн евро. «Байер» и «Жирона» согласовали сделку и готовятся к подписанию необходимых документов. Отмечается, что ключевую роль в трансфере Гарсии сыграл главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо.
Ожидается, что полузащитник пройдет медобследование в «Байере» уже на этой неделе.
В сезоне-2023/24 Алеиш Гарсия провел за «Жирону» 37 матчей в Ла Лиге, отметившись 3 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика – здесь.