«Байер» подпишет хавбека «Жироны» Гарсию за 18+2 млн евро

Хавбек «Жироны» Алеиш Гарсия близок к переходу в «Байер».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 18+2 млн евро. « » и « » согласовали сделку и готовятся к подписанию необходимых документов. Отмечается, что ключевую роль в трансфере Гарсии сыграл главный тренер леверкузенцев .

Ожидается, что полузащитник пройдет медобследование в «Байере» уже на этой неделе.

В сезоне-2023/24 провел за «Жирону» 37 матчей в , отметившись 3 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика – здесь.