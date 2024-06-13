«Байер» подпишет хавбека «Жироны» Гарсию за 18+2 млн евро

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Ла Лига возможные трансферы Жирона Алеиш Гарсия Футбол

Хавбек «Жироны» Алеиш Гарсия близок к переходу в «Байер».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 18+2 млн евро. «Байер» и «Жирона» согласовали сделку и готовятся к подписанию необходимых документов. Отмечается, что ключевую роль в трансфере Гарсии сыграл главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо.

Ожидается, что полузащитник пройдет медобследование в «Байере» уже на этой неделе.

В сезоне-2023/24 Алеиш Гарсия провел за «Жирону» 37 матчей в Ла Лиге, отметившись 3 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика – здесь.

1 комментарий
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Команду-сенсацию поменьше дербанит команда-сенсация побольше. Жирона должна забрать кого-нибудь у условного Олимпиакоса
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