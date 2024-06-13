«Челси» купит защитника «Ресифи» Лиму за 7,5+3 млн евро. «Реал» интересовался игроком
«Челси» подпишет бразильского защитника.
Лондонский клуб договорился со «Спорт Ресифи» о трансфере правого защитника Педро Лимы, сообщает Globo. Сумма трансфера составит 7,5 миллиона евро, сделка также предусматривает бонусные выплаты в размере 3 млн евро.
Эту информацию подтвердил агент игрока Ренато Гимараэс.
Ожидается, что игрок присоединится к новой команде после 1 июля – когда ему исполнится 18 лет. «Синие» отдадут Лиму в аренду «Страсбуру».
Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу также проявляет «Реал».
Где обыденные покупки «все за сто» ))