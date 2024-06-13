«Челси» купит защитника «Ресифи» Лиму за 7,5+3 млн евро. «Реал» интересовался игроком

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«Челси» подпишет бразильского защитника.

Лондонский клуб договорился со «Спорт Ресифи» о трансфере правого защитника Педро Лимы, сообщает Globo. Сумма трансфера составит 7,5 миллиона евро, сделка также предусматривает бонусные выплаты в размере 3 млн евро.

Эту информацию подтвердил агент игрока Ренато Гимараэс.

Ожидается, что игрок присоединится к новой команде после 1 июля – когда ему исполнится 18 лет. «Синие» отдадут Лиму в аренду «Страсбуру».

Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу также проявляет «Реал».

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6 комментариев
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Это прямой трансфер в Страсбур, никаких аренд
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Прямой трансфер в Страссбур, но понятно кому в случае если заиграет достанется.
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прямой трансфер в Страсбург
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Дешево для Челси
Где обыденные покупки «все за сто» ))
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Боули: за 7 а не за 70 или сотку лямов? Да вы смерти моей хотите!
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