Дзюба выложил фото со Слуцким из Китая и подписал их на китайском: «Отличное путешествие с отличной компанией»

Артем Дзюба показал совместные фото с Леонидом Слуцким в Китае .

Футболист выложил несколько снимков, на которых присутствуют Слуцкий, сам , его жена и другие люди.

«Отличное путешествие в прекрасной компании», – подписал публикацию Дзюба на китайском языке.

Напомним, тренирует « ».

Фото: instagram.com/artem.dzyuba/