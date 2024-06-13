Дзюба выложил фото со Слуцким из Китая и подписал их на китайском: «Отличное путешествие с отличной компанией»
Артем Дзюба показал совместные фото с Леонидом Слуцким в Китае .
Футболист выложил несколько снимков, на которых присутствуют Слуцкий, сам Дзюба, его жена и другие люди.
«Отличное путешествие в прекрасной компании», – подписал публикацию Дзюба на китайском языке.
Напомним, Слуцкий тренирует «Шанхай Шеньхуа».
Фото: instagram.com/artem.dzyuba/
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