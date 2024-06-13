Дзюба выложил фото со Слуцким из Китая и подписал их на китайском: «Отличное путешествие с отличной компанией»

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия светская хроника фото высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа соцсети Футбол

Артем Дзюба показал совместные фото с Леонидом Слуцким в Китае .

Футболист выложил несколько снимков, на которых присутствуют Слуцкий, сам Дзюба, его жена и другие люди.

«Отличное путешествие в прекрасной компании», – подписал публикацию Дзюба на китайском языке.

Напомним, Слуцкий тренирует «Шанхай Шеньхуа».

Фото: instagram.com/artem.dzyuba/

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17 комментариев
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Слуцкий всхуднул что ли на кузнечиках китайских с подливкой? 😁
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-2
+29
Ответ andrew.p
Но руки спрятал на всякий случай для отличной компании)
Да хорош уже это вспоминать. Поставьте себя на место Дзюбы. Ну скинул интимное видео, со многими бывает. Он же не сам это в сеть залил. Артём в этой истории жертва. Что здесь мусолить? Было и было, как говорится.
+21
-6
+15
Ответ Чебурашка от Гены
Слуцкий всхуднул что ли на кузнечиках китайских с подливкой? 😁
Снова на скамейке стал "качаться" просто)
+15
0
+15
Пончик похудел
+4
0
+4
Так что, Слуцкий Дзюбы?) По идее, Карп должен написать, что Дзюба переходит в Китайский клуб.)
+5
-2
+3
Слуцкий на настоящего китайца стал похож, реально
+2
0
+2
Слуцкий как похудел

Видимо, Макдональдс с булками променял на лапшу и утку по-пекински

Или новый друг у него появился
+3
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СПРАВА СЫН СЛУЦКОГО?????? ТОТ МАЛОЙ?????????
+3
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Ответ Всем доволен
Он жертва. Он ..... Он такое творит такое, чего нормальный мужик бы не стал делать и допустил чтобы это слилось. Ещё защитники находятся
А что он сделал, чего "нормальный мужик" бы делать не стал? До своего прибора дотронулся? Нормальные пацаны же ходят в туалет и разряжаются без прикосновений к своему органу, да?
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Три пары. И Дзюба с рукой.
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А остальные на фото кто?
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Ответ D-eisler@yandex.ru
СПРАВА СЫН СЛУЦКОГО?????? ТОТ МАЛОЙ?????????
рэпер тот выдающийся
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