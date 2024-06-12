Дзюба выложил фото в костюме Человека-паука на фоне флага России
Артем Дзюба выложил фото в костюме Человека-паука.
Фото сделано на фоне флага России. Стоит отметить, что сегодня отмечается День России.
Напомним, Дзюба пока находится без клуба после ухода из «Локомотива».
Фото: инстаграм Артема Дзюбы
Начиная с 1992 года разрыв России с Союзом отмечается как государственный праздник под названием «День России».
Маленький Комарик,
И в руке его горит
Маленький фонарик.
Подлетает к Пауку,
Саблю вынимает
И ему на всем скаку
Голову срубает!
Можно предположить, что это аллюзия на тему развала СССР усилиями США, но Артем раньше не был замечен в таких сложных конструкциях и остросоциальных публичных акциях.
Только несколько раз надо, не сразу показывать начинает.