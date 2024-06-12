Дзюба выложил фото в костюме Человека-паука на фоне флага России

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия светская хроника Футбол

Артем Дзюба выложил фото в костюме Человека-паука.

Фото сделано на фоне флага России. Стоит отметить, что сегодня отмечается День России.

Напомним, Дзюба пока находится без клуба после ухода из «Локомотива».

Фото: инстаграм Артема Дзюбы

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52 комментария
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Надо было в костюме человека - петуха)
+80
-2
+78
Зовите! Зовите сюда санитаров!
+14
0
+14
🤦‍♂️
+12
-1
+11
Ответ ТрактоПоктер
Надо было в костюме человека - петуха)
Если кто немного подзабыл, откуда появился праздник 12 июня, напомню: в этот день в 1990 году парламент РСФСР принял «Декларацию о суверенитете», то есть о том, что в России законы Советского Союза могут не исполняться. По сути, это был документ о выходе России из СССР, а Беловежское соглашение стало просто закономерным следствием.

Начиная с 1992 года разрыв России с Союзом отмечается как государственный праздник под названием «День России».
+11
-7
+4
Спасибо что не видео 🙄😁
+5
-1
+4
Ответ Алексей Горланов
Если кто немного подзабыл, откуда появился праздник 12 июня, напомню: в этот день в 1990 году парламент РСФСР принял «Декларацию о суверенитете», то есть о том, что в России законы Советского Союза могут не исполняться. По сути, это был документ о выходе России из СССР, а Беловежское соглашение стало просто закономерным следствием. Начиная с 1992 года разрыв России с Союзом отмечается как государственный праздник под названием «День России».
А человек-паук тут причём?
+3
0
+3
Ответ PIT-BUL
🤣🤣🤣
То есть без костюма
+3
0
+3
Клинический.
+3
0
+3
Я так понимаю в жизни он предпочитает костюм Ивана дурака
+4
-1
+3
Человек-дрочун!
+3
-1
+2
Ответ ТрактоПоктер
Надо было в костюме человека - петуха)
Ему и костюм для этого не нужен
+2
0
+2
Интересно,а он понимает,что это оксюморон?
+3
-1
+2
Ответ воробей джек
Интересно,а он понимает,что это оксюморон?
Он возможно не знает этого слова
+3
-1
+2
Человекпук
+1
0
+1
Народный герой.
+4
-3
+1
Ответ ТрактоПоктер
Надо было в костюме человека - петуха)
🤣🤣🤣
+3
-2
+1
Редкостный...
+1
0
+1
Вдруг откуда-то летит
Маленький Комарик,
И в руке его горит
Маленький фонарик.

Подлетает к Пауку,
Саблю вынимает
И ему на всем скаку
Голову срубает!
+1
0
+1
Ответ Алексей Горланов
Это известно лишь Дзюбе. Можно предположить, что это аллюзия на тему развала СССР усилиями США, но Артем раньше не был замечен в таких сложных конструкциях и остросоциальных публичных акциях.
Символично, сто я сегодня нахожусь в Беловежской пуще)
+1
0
+1
почему рук не видно? на них паутина?
+2
-1
+1
Дружелюбный сосед
+1
0
+1
Так это он в метро скачет?
+2
-1
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Тело 35-летнего, мозг 10-летнего
+2
-1
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Большой ребёнок.
+1
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Там мужик плыл по улице баттерфляем, он его потом спас))
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Ответ ТрактоПоктер
Символично, сто я сегодня нахожусь в Беловежской пуще)
Я надеюсь не в польской её части ? )
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Ответ ТрактоПоктер
А человек-паук тут причём?
Это известно лишь Дзюбе.
Можно предположить, что это аллюзия на тему развала СССР усилиями США, но Артем раньше не был замечен в таких сложных конструкциях и остросоциальных публичных акциях.
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Ответ Константин Михайлович
Он возможно не знает этого слова
Как не знает? Скажет, рэпер такой есть
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Спасибо что не видео 🙄😁
Вверху посмотри, это видео, 53 минуты. Кликай.
Только несколько раз надо, не сразу показывать начинает.
+1
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Ответ Simplicissimus
а че не с илдой в руке?)
Ялдой же
0
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