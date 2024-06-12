Дзюба выложил фото в костюме Человека-паука на фоне флага России

Артем Дзюба выложил фото в костюме Человека-паука.

Фото сделано на фоне флага России. Стоит отметить, что сегодня отмечается День России.

Напомним, пока находится без клуба после ухода из «Локомотива».

Фото: инстаграм Артема Дзюбы