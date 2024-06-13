«Будем надеяться, Дзюба выпустит сома из рук и найдет новый клуб. Артем вполне может еще поиграть на высоком уровне». Экс-вратарь ЦСКА Новиков о форварде

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Валерий Новиков соцсети ахахаха Футбол

Валерий Новиков прокомментировал недавние фото Артема Дзюбы в соцсетях.

– Да, я видел, как он показывал фото с рыбалки. Сом, конечно, был большой. Вы говорите, что он ездил в Китай к Слуцкому, а вчера выложил фото в костюме человека-паука… Да, Дзюба, конечно, умеет отдохнуть.

– Не пора ли Артему заканчивать карьеру?

– Мы не можем залезть к нему в голову и узнать дальнейшие планы. Но я не удивлюсь, если он уже этим летом подпишет контракт с каким-то клубом из РПЛ. Артем вполне еще может поиграть на высоком уровне.

Так что будем надеяться, что Дзюба выпустит сома из рук и найдет себе новый клуб, – смеясь, сказал бывший голкипер ЦСКА.

Дзюба выложил фото в костюме Человека-паука на фоне флага России

Дзюба выложил фото из Шанхая. В городе базируется клуб Слуцкого

15 комментариев
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Теперь это сомом называется?
+12
-5
+7
"Да какой налим, тут целый серебристый хек"
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий9779
Есть такая рыба Хумухумунукунукуапуа и перевод интересный.😁 Приветствую,Дмитрий!
Вечер добрый, тёзка! Уверен, нашему герою много глубоководных подойдет)
+1
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Там не сом, там червячок
+1
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Килька это называется у него.
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Это был сом? Лукаку вздрогнул...
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Ответ Приорат70
"Да какой налим, тут целый серебристый хек"
Есть такая рыба Хумухумунукунукуапуа и перевод интересный.😁
Приветствую,Дмитрий!
+1
-1
0
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