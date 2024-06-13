«Будем надеяться, Дзюба выпустит сома из рук и найдет новый клуб. Артем вполне может еще поиграть на высоком уровне». Экс-вратарь ЦСКА Новиков о форварде

Валерий Новиков прокомментировал недавние фото Артема Дзюбы в соцсетях.

– Да, я видел, как он показывал фото с рыбалки. Сом, конечно, был большой. Вы говорите, что он ездил в Китай к Слуцкому, а вчера выложил фото в костюме человека-паука… Да, Дзюба, конечно, умеет отдохнуть.

– Не пора ли заканчивать карьеру?

– Мы не можем залезть к нему в голову и узнать дальнейшие планы. Но я не удивлюсь, если он уже этим летом подпишет контракт с каким-то клубом из . Артем вполне еще может поиграть на высоком уровне.

Так что будем надеяться, что Дзюба выпустит сома из рук и найдет себе новый клуб, – смеясь, сказал бывший голкипер ЦСКА.

Дзюба выложил фото в костюме Человека-паука на фоне флага России

Дзюба выложил фото из Шанхая. В городе базируется клуб Слуцкого