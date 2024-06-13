Пономарев о России на Евро-2024: «У нас защита дырявая, нормальных центральных защитников нет. Вот это бы и прибило нас»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2024 Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев предположил, как сборная России выступила бы на Евро-2024.

«На Евро-2024 нас нет. Поэтому не вижу смысла прикидывать какие-то расклады.

А даже если бы и были, у нас защита дырявая – в России нормальных центральных защитников нет. Вот это бы и прибило нас», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 

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9 комментариев
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оборона была бы из Ростова
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Если бы только это.
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Чтобы оборонятся ,нужно иметь мозги . А с этим у наших проблемы .
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Горшков-Осипенко-Дивеев-Вахания. Ужас.
Даже у Албании оборона из игроков Бундеслиги и Серии А.
А мы Игнашевича с Березами ругали...
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Ответ Vatikan
оборона была бы из Ростова
Вот её бы и выносили все кому не лень.
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Ответ Алекс 777
К вопросу о бесталантливом поколении, сейчас играет поколение, рожденное в 90-е, а оно малочисленноео, поэтому то что есть уже не плохо. Дальше должно быть получше, т.к. рождаемость росла в 0-е и 10-е
С дрйгой стороны, грузия менее 4 млн население, а сборная дороже чем нашей страны с 140 млн населения
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