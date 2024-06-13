Пономарев о России на Евро-2024: «У нас защита дырявая, нормальных центральных защитников нет. Вот это бы и прибило нас»
Владимир Пономарев предположил, как сборная России выступила бы на Евро-2024.
«На Евро-2024 нас нет. Поэтому не вижу смысла прикидывать какие-то расклады.
А даже если бы и были, у нас защита дырявая – в России нормальных центральных защитников нет. Вот это бы и прибило нас», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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