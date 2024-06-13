Вратарь женского ЦСКА Тодуа о Евро: «Португалия нравится характером – никому не уступающие парни во главе с Роналду. Человек сам себя сделал, люблю трудолюбивых»

Эльвира Тодуа рассказала, за кем будет следить на Евро-2024.

– За чемпионатом Европы будешь следить?

– Конечно! Буду смотреть за французами и португальцами, как обычно.

– Как обычно? Что в них такого?

– Импонирует стиль игры этих команд. А Португалия нравится своим характером. Никому не уступающие парни во главе с Криштиану Роналду. Человек, который сам себя сделал. Люблю трудолюбивых, которые добиваются всего сами.

– А как же Доннарумма и Нойер?



– Доннарумма никогда у меня не стоял в приоритете, за ним не слежу, в отличие от Нойера. Но за Германию не болею, не буду болеть, не нравится и не импонирует эта команда.

– Представь, что наша сборная сыграла бы на этом Евро, как думаешь, далеко бы прошли?

– Очень хотелось бы, чтобы мы там были представлены. И очень жаль, что нас там нет.

Думаю, мы выступили бы достойно. Из группы бы точно вышли, – сказала голкипер женского ЦСКА.