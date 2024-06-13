Виталий Дьяков: «Россия – крепкий европейский середняк и всегда им была. Суперфутбольной державой мы не были со времен СССР»

Виталий Дьяков оценил, как бы выглядела Россия на Евро-2024.

– На что претендовала бы сборная России на -2024?

– Про это невозможно говорить. У нас были только товарищеские игры с далеко не самыми сильными соперниками. Можно проводить игры с Францией и Англией, но это всего лишь товарищеские матчи – не то же самое, что официальные игры.

Давать прогнозы на Евро – разговоры ни о чем. Уровень наших игроков занижать не надо, но и не стоит превозносить их.

– крепкий европейский середняк, эту команду нельзя сравнивать, например, с командой 2008 года. Со времен мы не были суперфутбольной державой, но при этом никогда не были дровами, которые раздавали очки на выезде и дома, а также являлись сладкой булкой для всех сборных.

Мы всегда были крепким середняком – либо боролись за выход из группы, либо чтобы попасть на крупный турнир, – сказал бывший защитник «Динамо» и «Ростова».